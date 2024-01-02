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火箭軍醜聞滾雪球 傳至少涉30中少將「至於師級那就更多了」

記者賴錦宏／北京2日電
有報導指出，習近平對軍隊的清洗行動仍未結束。圖為習近平此前接見78集團軍官兵代表。( 新華社資料照片)
有報導指出，習近平對軍隊的清洗行動仍未結束。圖為習近平此前接見78集團軍官兵代表。( 新華社資料照片)

火箭軍醜聞風暴擴大，在全國人大常委會一口氣罷免9名高階將領的人大代表資格後，有港媒披露，中央軍委主席習近平自2012年掌權以來，已有上百名將軍落馬，日前落馬的9名將領「只是冰山一角」。報導稱，這輪解放軍反腐風暴至少7名上將被捲入，少將級以上至少30多名，「至於師級幹部那就更多了」。

全國人大常委會去年12月29日罷免9名高階將領的人大代表資格，包括前空軍司令員丁來杭，連續兩任的火箭軍司令員周亞寧、李玉超等3名上將，以及中央軍委聯合參謀部副參謀長張振中、中央軍委裝備發展部前副部長張育林、南部戰區副司令員兼南部戰區海軍司令員鞠新春、火箭軍前參謀長李傳廣等4名中將。

港媒昨以史無前例、怵目驚心，形容上述人事消息。報導指出，習近平2012年執掌軍隊後，以刮骨療毒的決心掀起反腐風暴，已有上百名將軍落馬，包括兩名前軍委副主席郭伯雄、徐才厚，兩名軍委委員，即軍委聯合參謀部參謀長房峰輝、軍委政治工作部主任張陽。

報導稱，正當外界以為逐漸風清氣正之際，沒想到又爆發火箭軍採購軍事設備醜聞，而且牽涉甚廣。落馬的9名共軍將軍只是冰山一角，主要是因為他們身兼人大代表身分而曝光。

另據路透引述專家分析，習近平對軍隊的清洗行動未完，這可能會阻礙習近平在未來5至10年冒險與其他軍隊發生嚴重衝突。文章表示，習近平花了數十億美元來購買及發展解放軍裝備，作為在2050年前將解放軍打造成世界級軍隊的一部分。所以這次對解放軍的大清洗，對習來說是挫折，也令人質疑在美中就台灣和南海等領域競爭之際，中國政府對大規模軍事投資是否有充分監督。

習近平 火箭軍 解放軍

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