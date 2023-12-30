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「戰狼」變「鐵軍」 習近平督促駐外使節要守紀律

中國新聞組／北京30日電
習近平。(新華社)
習近平。(新華社)

中國國家主席習近平昨天在北京接見中國駐外使節時說，駐外使節要「敢於善於鬥爭，做國家利益的捍衛者」，並稱要打造一支對黨忠誠且「紀律嚴明的外交鐵軍」。以「箭在弦上的備戰姿態」和「不畏強權的堅定意志」，堅決維護好國家主權、安全、發展利益。

新華社報導，習近平昨天在北京人民大會堂出席「2023年度駐外使節工作會議」，並在會中作上述表示。他說，過去這幾年，疫情肆虐蔓延，「外部勢力對我們的打壓遏制不斷升級」，給外交工作帶來特殊的挑戰，大家也經受了特殊的考驗。

習近平說，駐外使節要學懂弄通做實「（習近平）新時代中國特色社會主義外交思想」，迎難而上、擔當作為。

習近平在提到「敢於善於鬥爭，做國家利益的捍衛者」時說，要增強信心和底氣，保持戰略清醒，樹牢底線思維，以「箭在弦上的備戰姿態」和「不畏強權的堅定意志」，堅決維護好國家主權、安全、發展利益。要加強戰略策略運籌，用好「統一戰線」這個法寶。要善用多邊機制和規則，廣泛爭取國際社會理解和支持。

習近平還說，「要堅持以嚴的基調強化正風肅紀，把紀律規則挺在前面，嚴於律己、嚴負其責、嚴管所轄，打造一支對黨忠誠、用於擔當、敢鬥善鬥、紀律嚴明的外交鐵軍」。

路透報導分析，習近平打造「外交鐵軍」的說法讓人想起一度充斥中國外交官圈的「戰狼」外交。而習在演講中特別重提駐外使節嚴格遵規守紀，似乎與中國前外長秦剛遭解職有關。秦剛原來擔任中國駐美大使，去年底被提拔為中國國務委員兼外交部長，但只做了七個月就被解職，據傳是因為他在駐美期間與一名華人女記者有婚外情與私生子。

習近平 秦剛 疫情

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