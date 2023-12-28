北京禁放煙花多年 京媒：糾正一刀切式全面禁燃

人大指出，地方應修改煙火爆竹的全面禁售、禁燃令，圖為此前在重慶市南岸區長嘉匯近日推出煙花主題燈飾，吸引市民觀看。南岸區也在禁放煙花爆竹的區域內。（中新社 )

春節臨近，呼籲解禁 燃放煙花爆竹的聲音愈來愈多，其中尤以北京等實施禁放煙花政策多年的城市備受關注。北京官媒新京報28日發表社論呼籲「煙火爆竹全面禁燃」需盡快破除。

社論指出，全國人大法工委26日提出的審查意見，無疑是重申法治精神，並回應了公眾在全面禁燃令問題上的關切。在部分地方全面禁燃令引發爭議的背景下，明確其「應當按照上位法規定的精神予以修改」，是對一刀切式全面禁燃的糾正，也是對法治尊嚴的維護。這樣的糾正與維護，顯然有助於將煙火爆竹「禁」與「放」的問題，並全面納入法律架構下和法治軌道內。

這些年來，煙火爆竹「禁」「放」之爭可以說是曠日持久。煙火爆竹到底該不該禁，立足於習俗傳承、產業發展跟著眼於環境保護、消防安全，態度可能判若霄壤。而不同呼聲的博弈跟現實條件的改變，也常成為政策沿革的影響因素。

社論稱，但不管怎麼變，跟燃放煙火爆竹相關的地方法規都要先「守法」。依照立法法中的「上位法優於下位法，法律的效力高於行政法規、地方性法規、規章」要求，地方性法規顯然不能隨意將限制性政策擴大化。

此外，社論提到，禁燃令合不合理，要接受法治層面的檢視，也需要接受民意維度的檢視。可以看到，有些地方全面禁燃後，引發了不小的民意反彈，「年味淡了」是最常見的異議理由。

前幾年，由於大氣汙染跟安全事故等因素，不少地方在這方面採取了部分規制性措施。這並非不能理解，但是否該導向「全面禁燃」，還需要科學論證和綜合考慮。從現實角度看，從「放」到「禁」之間還有「限」，並不是只能在兩極間跳轉。

社論呼籲，既然環保與安全是限制煙火爆竹燃放的關鍵依據，那在燃放煙火爆竹帶來的環境汙染與安全事故不斷減少、生態環境持續改善的情況下，原有的限制時間與範圍是否該酌情調整，也需要很多地方加以評估。

社論寫道，煙火爆竹能不能放、能何時放、能在哪放，理應是個「既要又要」的命題，能否拿捏好善治分寸，考驗著各地的治理水準。