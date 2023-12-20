曾自稱只向真理低頭…中國「法學界良心」 94歲教育家江平去世

江平。(取材自北京中海商學文化交流中心)

中國法學泰斗江平19日在北京病逝，享耆壽94歲。江平是中國政法大學前校長、終身教授，享有盛譽，被譽為法學界的「良心」、中國政法大學「永遠的校長」。江平曾參與物權法等多部重要法律起草，他的人生格言是「只向真理低頭」，曾因支持六四 學生民主運動被免職。

綜合媒體報導，19日晚間9時，中國政法大學發布訃告稱，江平先生因病醫治無效，於2023年12月19日12時28分在北京逝世，遺體告別儀式將於12月23日在北京八寶山殯儀館舉行。

中國法律界認為，江平的一生為中國法學教育和法治建設作出了傑出貢獻。中國政法大學校報的報導顯示，1948至1949年，江平就讀於燕京大學新聞系，1951年即赴蘇聯莫斯科大學攻讀法律，從此與法律結緣。回國後，江平進入當時的北京政法學院民法教研室，承擔民商法方面的教學和科研工作。1979年，北京政法學院復辦，江平回到講台並率先開設羅馬法和西方民商法課程。在當時的中國，商法、股份制、公司制度、票據制度等新知識新理念，備受學生歡迎。他主持全校教學工作，開創一代新風，培養許多優秀人才脫穎而出。

江平的法律研究成績斐然，在立法方面，他參與起草民法通則，並參與了許多民商事規範的制定，在「公司法」、「合夥企業法」等法律的制訂中也起了重要的作用，並作為主要專家參與民法典立法工作。

江平曾評價自己：「我不是一個真正意義上的法學家。我是一個法學教育家。」事實上，無論是法學家還是教育家，放在江平身上，都是當之無愧。如今，他親筆題寫的「法治天下」四個大字，仍矗立於中國政法大學校園內。這是他終其一生的理想，也是中國法學人的思想歸宿。

據了解，江平曾經歷長達22年的右派生涯，他也是文革被重點批鬥下放的憲法學者。直到1978年的秋天，他從延慶中學回到剛剛復校、還沒招收學生的北京政法學院。1979年，49歲的江平右派身分才被「徹底平反」，恢復助教身分。

江平畢生堅持開放自由的精神和獨立的思想，1989年，他任中國政法大學校長期間，發表公開信支持學生民主運動，並鼓勵師生示威抗議，甚至公開為民運人士辯護，公開呼籲廢除勞改勞教制度、公開要求憲政民主，後來因此被免去校長職務。