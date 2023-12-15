世銀：中國經濟復甦脆弱 惠譽：債務風險增

世界銀行14日發布的一份報告表示，儘管近期在工廠和建築投資及服務需求的推動下出現復甦，中國經濟明年仍將放緩，年增長率將從今年的5.2%降至4.5%；中國從新冠肺炎大流行等衝擊中的復甦仍然「脆弱」，因為消費者信心受到房地產 行業疲軟、全球對中國出口需求、高債務水平和搖擺不定的困擾等因素而不振。

惠譽 同時預測中國明年國內生產毛額將從今年的5.3%放緩至4.6%，經濟成長大致穩定，整體上高於其他同等國家水準。

美聯社報導，世銀報告指出，中國復甦期間創造的大部分就業 崗位都是服務行業的低技能、低工資工作。鑑於社會安全網的脆弱性以及人口迅速老齡化，給年輕一代帶來了更重的贍養長輩的負擔，中國人也持謹慎態度。

報告認為，中國經濟前景面臨相當大的下行風險，並補充說，房地產行業的長期低迷將產生更廣泛的影響，並將進一步擠壓本已緊張的地方政府財政，同時，全球需求疲軟對製造商來說更是一個風險。

另據路透報導，國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）在13 日公布「2024 年大中華區展望」報告，對中國經濟展望評比為「中性」，同時指出內地房產市場困境續存、地方政府債務與外部需求低迷等不利因素，預估明年中國經濟成長將放緩。

惠譽表示，中國政府可能會大量投入政策支持，尤其是財政政策，以限制經濟成長下滑風險，然而這樣的支持有可能會使財政赤字繼續擴大，並對負債率造成進一步升溫的壓力。惠譽表示，受內地樓市放緩影響，地方政府融資平台的債務可能會繼續逐漸轉移到主權資產負債表上。

惠譽亞太主權評級部聯席董事 Jeremy Zook 在報告中寫道，對於房地產行業而言，在購房者信心出現實質性改善之前，不太可能出現持續復甦。