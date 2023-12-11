電商大佬都在喊改變 京東劉強東也跳出來：我管理不善 非常自責

京東創辦人、董事局主席劉強東。(取材自澎湃新聞)

近期老牌電商 巨頭士氣低落，創始人紛紛站上前台。繼阿里集團創始人馬雲 提出「阿里會改」後，京東創始人劉強東也對內喊話：京東必須改變，否則沒有出路。

財經網站藍鯨財經報導，12月9日，劉強東在內網跟帖中，對當下京東問題進行反思，劉強東短短300多字的回帖中一共用了三次「改變」。

本報系聯合報引述媒體指出，作為公司掌舵者，劉強東還說，「出現這麼多問題，當然都是我管理不善，我非常自責，但是無論如何，我不會躺平，也希望兄弟們不會躺平。」劉強東稱，「現在組織龐大臃腫低效，改變起來確實需要時間。」此外，劉強東也痛批，很多人天天說創新，卻每天就是抄襲跟隨別人。

據了解，會引發劉強東親自回文，主要來自一名京東運營人員在內網指出京東目前存在的問題，包括促銷機制複雜、平台大促需要提前規劃好節奏和力度、平台生態需要給到POP（Platform Open Plan，第三方店鋪模式）商家更多支持、低價心智，需要人人執行到位，貫徹到底等內容。

近期電商平台正迎來變革聲音。在拼多多 業績第三季出色業績公布後，拼多多市值超越阿里之際，馬雲以「合夥人馬雲」身份在公司內網回覆：「希望大家多提建設性意見和建議，特別是創新想法。……我更堅信阿里會變，阿里會改。」「AI電商時代剛剛開始，對誰都是機會，也是挑戰。」

去年底京東零售內部大會上，劉強東反覆向參會的6000多名採銷強調「低價」。隨後，隱居幕後四年的劉強東重返京東管理一線，成為京東事實上的掌舵者。而這代表劉強東回歸京東已經將近一年時間。

在劉強東打出「低價」策略下，京東整體方向大調轉，包括上線百億補貼、打通自營和POP等。不過外界認為，京東要當「價格屠夫」奪回失去疆土有困難，因為過於低價也易引起商家反彈。

藍鯨財經指出，此次劉強東內網的發言，與不久前馬雲的發言有異曲同工之處，均是一線員工對公司發展的現狀質疑，引發創始人的下場跟帖。此前，拼多多Q3財報發布後股價大漲，市值已經超越阿里巴巴，更是京東的四倍。

11月28日拼多多Q3財報數據表示，收入同比增長93.9%至688.4億元，凈利潤155.4億元，對比來看，同一時間段內阿里和京東的營收增速分別為9%和1.7%。

對比馬雲和劉強東的內網發言來看，馬雲指出了AI電商的具體戰略路線，劉強東更多的是對同事的鼓勵與打氣，「兄弟」一詞貫穿其發言，更多像感情牌。但兩人的發言均提到：不服輸，要再造輝煌。