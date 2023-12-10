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涉強迫勞動 美制裁2疆官3中企 京斥美行動「基於謊言」

中國新聞組／北京10日電
中國西北部新疆維吾爾自治區沙灣的棉花​​採摘作業。(新華社)
中國西北部新疆維吾爾自治區沙灣的棉花​​採摘作業。(新華社)

在12月10日「世界人權宣言」頒布75周年前夕，美國財政部外國資產管制辦公室於12月8日宣布因侵犯人權而對9個國家的20名個人實施制裁，其中包括兩名涉新疆事務的中國官員。

美國之音報導，上述被制裁的中國官員是新疆維吾爾自治區伊利哈薩克自治州副州長兼公安局領導人高琪和中央新疆工作協調小組辦公室副主任胡聯合。

報導指出，美國財政部的聲明說，高琪所在的上級部門新疆公安廳之前已被列入被指定實體名單，而他作為副州長參與了對新疆維吾爾族、哈薩克族、吉爾吉斯族(柯爾克孜族)和其他穆斯林少數民族成員的鎮壓。高琪及其直系親屬被禁止入境美國。

而胡聯合所在的中央新疆工作協調組在制定新疆政策中發揮核心作用，直接和密切捲入了「新疆維吾爾自治區去極端化條例」的制定和修訂，該條例在中國政府眼中為在新疆展開再教育拘留運動提供了推定的法律基礎。

另據香港中通社報導，美國國土安全部8日因「強迫勞動」，稱再將3家中國企業列入「維吾爾強迫勞動預防法」的實體清單中，使在這一清單中的中企數量達到30家。　　

據報導，這3家中國公司分別為中糧糖業控股股份有限公司、四川經緯達科技集團有限公司和安徽新雅新材料有限公司。而其企業務範圍涵蓋食糖、網絡變壓器、紗線等各種產品。　　

就美方這一舉動，中國駐華盛頓大使館發言人表示，美方此舉「基於謊言」，美國「本質上是在破壞新疆的繁榮和穩定，遏制中國的發展」，「中方對此堅決反對，並將採取有效措施，堅決維護中國企業的合法權益。」

新疆 維吾爾 哈薩克

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