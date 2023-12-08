中南海「聽床師」？引誘中國闢謠？如何解讀美媒獨家「秦剛已死」

中國前外長秦剛生死成謎，美國媒體報導死訊，但可能難以證實。(路透)

「傳說秦剛 已死，死因是自殺、或者酷刑...？」中國突然消失的前外交部長秦剛，在10月和國防部長李尚福雙雙遭到正式免職後，至今仍沒有任何消息。國際政治媒體《POLITICO》在12月6日發出一篇獨家報導，引述「接觸中共 高官的消息人士」說法，指出秦剛其實已被西方情報機構滲透，內情遭俄國官員像習近平 通報後，秦剛遭到整肅、並且已在7月下旬死於北京軍醫院。這是首度有國際媒體「掌握內情」報導秦剛的生死疑雲，但這是道聽塗說的「聽床師」新聞嗎？當前在控管嚴密的中國，又可以怎樣解讀這篇報導？

《POLITICO》歐洲版在12月6日發出報導，題名為〈中國的習近平進行全面的史達林式整肅〉（China’s Xi goes full Stalin with purge），報導的前半部敘述當前中國的政治體系不穩，內部正在發生以習近平為首的史達林式清洗——肅清黨內異己，然而因為中國的國安單位升高了管控壓力，很難得知到底發生什麼事情。

報導接著舉例，包括前外長秦剛、國防部長李尚福的突然消失、李克強的驟逝，以及金融高管遭到整肅等事件，以此推導中國內部情勢混亂的情形。這篇報導最被外界關注的獨家內幕，是《POLITICO》引述了「幾位有接觸中國高層官員的人士」消息：「秦剛在今年7月下旬，於北京軍醫院死亡，死因是自殺、或者可能是遭受到酷刑。」

2023年2月27日，秦剛遠端出席歐洲人權理事會的會議。(路透)

《POLITICO》整合這個「知情人士」的說法，前後分別交代了秦剛和李尚福的失蹤原因：

（1）秦剛於2023年6月25日和俄羅斯的副外長魯登科（Andrey Rudenko）會面，不過魯登科卻是暗中向習近平通報：秦剛以及幾位解放軍高階軍官，都已經被西方情報機構滲透。

（2）會面之後，秦剛忽然消失在所有公眾場合。沒有多久，就開始傳出秦剛與傅曉田的婚外情，以及赴美生子等傳言。POLITICO意有所指地補充，傅曉田是劍橋大學畢業，「這裡也是英國情報機構最傳統的招募地」，似乎暗示了先前盛傳「傅曉田是間諜」的說法。

（3）秦剛失蹤的真正原因，是捲入了國防部長李尚福和火箭軍的醜聞，而火箭軍又涉及到中國核武的機密，因此格外敏感。與此同時，火箭軍也遭到整肅，包括多名高層失蹤：司令員李玉超、副司令員劉光斌、前火箭軍副司令員張振中，接著就是9月底國防部長李尚福也消失。

（4）根據俄羅斯副外長魯登科向習近平傳話的說法，秦剛和若干火箭軍高官們，暗地將中國的核武機密洩漏給西方情報機構。

《POLITICO》僅交代了秦剛已死的消息，但並未解釋同樣消失的李尚福下落。報導中也補充說到，「有鑑於中國制度的不透明，無法明確證實這些說法，中國政府也不對共產黨的內部運作發表任何評論。」

「秦剛已死」的說法頗令外界震撼，雖然早在秦剛消失的時候，中國國內和國際輿論，早已盛傳秦剛遭整肅死亡的說法，但這是第一個由國際媒體、而且是具有相當公信力的《POLITICO》報導，才格外令人重視。

然而這個說法真的可信嗎？《POLITICO》的說詞，基本上去這半年來的發展吻合，但內容仍有許多令人質疑之處。目前除了《POLITICO》之外，尚未有其他外媒跟進報導，箇中原因是「消息來源以及透露的訊息幾乎無法證實」，因此都會選擇慎重對待，不貿然發出報導。

報導的最大疑點是《POLITICO》的消息來源，所謂的「幾位有接觸中國高層官員的人士」。其一，不確定這個人士本身是否為中共高層官員、或是周邊友人。其二，不一定是來自中國，也有可能是俄羅斯方面的人士？其三，透露的說法指出秦剛有接觸到核武機密，但就秦剛的身分和級別而言似乎不太可能。

其四，也是最關鍵的疑問：中國現在還有人可以對外透露內情嗎？

誠如《POLITICO》報導所說，中國因為其政治不透明性、消息資訊的片面與混亂，國內外都很難深入、全面地理解中國情勢。因此無論是中國議題的研究者或新聞記者，過去不時也會仰賴所謂的「消息人士」，這些人確實存在，有的是來自中共內部的線人，有的是中共退休的幹部，有的是散落在各政府單位的匿名者，或是地方的資深新聞工作者、情報工作者。能取得哪些資訊、結交到哪些消息人士，則是各憑本事。

過去也有些情況，是來自中共高層內部的「刻意釋放消息」，然而這些情報來源隨著習近平上台後的壓力緊縮，明顯已經越來越少。對於許多長年耕耘中國議題的新聞工作者而言（特別是國際媒體），2019年以來最為有感的變化之一，是消息來源逐漸噤聲與消失；最直接就反映在對中國內部人事異動的掌握度和不確定性變得更高。

中國不透明性的特質下，衍生的現象之一是出現了「聽床師」的說法。聽床師是一種戲稱，指涉那些彷彿在中南海的床底下聽消息之人，這些人會在網路社群上透露「自己得知的可靠內情」，將中共內部情勢、派系鬥爭描述得繪聲繪影，但實際上都沒有任何證據。有許多「聽床案例」就是傳得栩栩如生，但事後證實空穴來風，像是曾經盛傳的「習下李上」、韓正上位說、江系政變說、反習勢力崛起說...諸如此類。

《POLITICO》這篇報導，是否有些接近聽床師的可能？以《POLITICO》的品質和過去報導來看，很難相信《POLITICO》會做出沒有掌握消息人士的報導。在2023年的現下，能取得可靠內情實屬困難，除了是由中共授意直接釋放（《路透社》、《金融時報》、《華爾街日報》等媒體，近幾年都有類似的獨家中國報導），因此也無法排除《POLITICO》確實掌握到一定程度的真實消息。

另一種推測，是報導藉由片面掌握的消息，來賭看看中國官方是否會為此特地出面回應「闢謠」，甚至像彭帥的報導一樣逼得讓當事人出現（延伸閱讀：〈彭帥改口疑雲：親中外媒護航？還是世界級誤會澄清？〉）。中國對於這篇報導的反應、是否要闢謠或是徹底沉默，也是值得後續觀察的動向。

但如果《POLITICO》所言全部為真，秦剛真的已被情報滲透、然後遭到習近平肅清而死，那麼形勢就真如同報導的標題：中國的習近平，已經變成了蘇聯的史達林。