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南海緊張 習近平令中國海警加強執法 釋「護主權」信號

中國新聞組／北京2日電
中國國家主席習近平日前到武警海警總隊東海海區指揮部視察，圖為習近平和大家合影留念。（新華社）
中國國家主席習近平日前到武警海警總隊東海海區指揮部視察，圖為習近平和大家合影留念。（新華社）

中國國家主席習近平在視察武警海警總隊東海海區指揮部時，要求提高海上維權執法能力，依法嚴厲打擊海上違法犯罪活動，堅決捍衛領土主權和海洋權益。由於時值中菲、中日在南海、釣魚島主權爭議摩擦加劇，美國也來「護航」之際，習近平此番宣示被視為釋放了中國將強力「護主權」的信號。

來源：YouTube

習近平近日視察上海，除展現「穩經濟」的意象，據新華社報導，他還於11月29日到武警海警總隊東海海區指揮部，聽取東海海區指揮部工作匯報，通過視頻察看海警艦艇編隊執行任務情況。習近平對東海海區指揮部建設和完成任務情況後給予肯定，並與官兵們合影留念。

習近平在聽取工作匯報後強調，要深入貫徹黨的20大精神，把握海警力量建設運用特點規律，提高海上維權執法能力。

習近平指出，「要有效維權執法，堅決捍衛我國領土主權和海洋權益。要建立健全海上執法協作配合機制，依法嚴厲打擊海上違法犯罪活動，維護我國海洋經濟健康發展。要務實開展海上執法對外交流合作，積極參與國際和地區海洋治理。」

習近平表示，要立足當前、著眼長遠，加強整體謀畫和工作統籌，制定好路線圖、施工圖，扎扎實實提高指揮部建設水平。要抓好相關改革任務落實，推動力量體系優化升級，為指揮部建設創造更好條件。

習近平還表示，要全面加強指揮部黨的建設，確保政治過硬。第二批主題教育正在深入開展，要力戒形式主義、官僚主義。要嚴格教育管理，狠抓經常性基礎性工作落實，確保秩序正規、安全穩定。要高度重視基層建設，鍛造堅強戰鬥堡壘，提高基層自建能力。齊心協力開創指揮部建設新局面。

自由亞洲電台報導指出，習近平做出以上指示，正值目前中國海警已在南海爭議領海與菲律賓船隻發生多次對抗，導致緊張局勢加劇之際。尤其，據路透報導，菲律賓1日剛在南海有爭議的中業島上建立了一個新的海岸警衛隊站，增強了監控中國船隻和飛機在繁忙的爭議航道上活動的能力。

另有分析指出，除了中菲的爭議，中日兩國在釣魚島海域的主權爭議也僵持不下。雙方最近一次衝突發生在11月28日，日本「隆祥丸」號船隻和多艘巡視船進入釣魚島海域，中國海警稱是非法進入，派出艦艇予以警告驅離。日本則稱是搭載疑似機關砲的中國海警船駛入爭議海域，經日海保巡邏船要求駛離。

中國國家主席習近平日前到武警海警總隊東海海區指揮部視察，圖為習近平發表重要講話。...
中國國家主席習近平日前到武警海警總隊東海海區指揮部視察，圖為習近平發表重要講話。（新華社）

習近平 釣魚 教育

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