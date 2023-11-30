量子電腦的「心臟」 中企成功海外交付超導量子晶片

量旋科技獨立自主研發的超導量子晶片—「量旋少微」。（取材自南方日報）

量旋科技（SpinQ）28日宣布，公司在11月成功向一家中東科研機構交付自主研發生產的超導量子芯片。超導量子晶片 被認為是超導量子電腦的「心臟」，能夠以極高的效率執行複雜的計算任務。這一合作標誌著量旋科技成為首家成功向海外交付超導量子芯片的中國公司。

香港 01報導，量子晶片即是將量子線路集成在基片上，進而承載量子信息處理的功能。由於具備在原理上遠超經典計算的強大平行計算潛力，量子計算被認為能夠帶來指數級的算力增長，解決目前算力受限的許多複雜難題，成為未來算力跨越式發展的重要探索方向。

而在量子運算眾多的硬體體系中，超導量子技術由於採用更穩定的全固態體系，易於操控、耦合與讀出，同時還可重覆使用目前較成熟的半導體加工技術，量子位元更易擴展，被認為是當前最具發展前景的路線之一，因此也成為許多公司和研究機構重點關注的方向。

全球半導體觀察報導，此次交付過程中，量旋科技還與客戶進行了技術上的深入交流，包括超導量子芯片的設計製造，低溫 電子學技術的交流，室溫測控系統及量子比特測控優化等關鍵領域。

資料顯示，量旋科技成立於2018年，是一家致力於量子計算產業化和普惠化的一站式解決方案服務商，其客戶遍布海外。2023年4月，量旋科技對外發布了超導量子芯片「量旋少微」，這也是全球為數不多標準化、量產型的超導量子芯片產品。

目前，量旋科技已經構建起涵蓋量子芯片、測控系統、軟體開發和算法應用平台的產業鏈全流程布局，掌握了從芯片到整機和算法應用等各環節的核心技術。