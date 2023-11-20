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馬爾地夫要求印度撤軍 中國在地緣政治取勝

中國新聞組／北京20日電
馬爾地夫總統穆伊祖(右)會晤中國國家主席習近平的特使、國務委員諶貽琴。(新華社)
馬爾地夫總統穆伊祖(右)會晤中國國家主席習近平的特使、國務委員諶貽琴。(新華社)

被認為親北京印度洋島國馬爾地夫總統穆伊祖（Mohamed Muizzu），18日、亦即就任第二天，就正式要求印度撤離駐軍。

馬爾地夫媒體之前一直報導印度總統慕爾穆（Droupadi Murmu）會來參加穆伊祖的就職典禮，但印度最後只派了地球科學部長李繼竹（Kiren Rijiju）前來祝賀，中國則派來了中國國家主席習近平的特使、國務委員諶貽琴。

穆伊祖選戰時曾喊出「印度離開」口號，他9月30日在總統大選決選勝出。據18日總統辦公室新聞稿，穆伊祖當天接見李繼竹時，就向印度政府提出撤走派駐馬爾地夫的軍事人員，並希望新德里能夠尊重馬爾地夫人民的民主意願。

馬爾地夫總統穆伊祖。(歐新社)
馬爾地夫總統穆伊祖。(歐新社)

馬爾地夫軍方2021年曾指稱，境內有約75名印度軍事人員駐紮。穆伊祖視為有損國家主權。因馬爾地夫戰略地位重要，故中印近年來持續從各方面加強對馬爾地夫的影響力，均已投資數百萬美元。美國之音報導，這是中國在地緣政治較量上的一場勝利。

穆伊祖日前接受法新社訪問時提到，馬爾地夫太小，不能介入大國間的地緣政治競爭，馬爾地夫將與包括中印在內的各國合作。他也不允許以中國或任何其他國家的部隊取代印軍，並反駁指稱他靠攏北京的報導和說法。他透露，正邀外國投資與開發港口及物流，設立免稅區。

代表習近平出席穆伊祖就職典禮的特使諶貽琴，18日亦表達中方有意加強合作。

中共黨報人民日報報導，穆伊祖指稱其政府將致力和中國共建「一帶一路」，期待開啟兩國關係新篇章。諶貽琴表示，在新形勢下願與馬方一道，加強高層政治引領，深入對接發展戰略，推進高品質共建一帶一路，推動「全面友好合作夥伴關係」。

穆伊祖回應表示，馬爾地夫新政府堅定奉行「一個中國原則」，積極致力與中方加強共建「一帶一路」和各領域務實合作，期待「開啟馬中關係新篇章」。而穆伊祖於一年前擔任馬國首府馬累市長時曾告訴中國，如果他贏得2023年選舉，他希望與北京加強聯繫，建立「牢固的關係」。

印度 北京 一帶一路

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