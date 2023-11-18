中美關係和緩？ 「兵馬俑摟抱自由女神」圖受捧

「兵馬俑摟抱自由女神」合成畫像，引起熱議。(取材自微博)

舊金山「拜習會 」落幕，中國官媒成篇累牘地加以報導，並給予正面評價。中國民間則多半抱持冷眼旁觀態度，也認為美中關係確應改善，但雙方隨時可能說翻臉就翻臉。而中國網路更廣傳著一張「兵馬俑摟抱自由女神 」的合成畫像。多數網友認為，這是中美關係和緩的象徵，否則創作者恐怕早就被肉搜網暴。

中央社報導，而在拜習會前夕，一張「兵馬俑摟抱自由女神」的畫像，在中國網路迅速流傳，且湧現許多搞笑、嘲諷意味十足的留言。其中多數直覺認為，這是中美關係和緩的象徵。

據悉，2020年新冠陰影籠罩時，新華社發布兵馬俑與自由女神的短片，片中的兵馬俑樂高稱，中國從新型疫情 之初，就不斷向世界作出警告，自由女神像則是從頭到尾無視警告，暗諷美國出事就甩鍋給中國。

此外，鑑於「拜習會」前官媒對美風向大轉彎，有人找出先前中國官媒貶損美國的「全球第一政治甩鍋國」、「全球第一防疫失敗國」等「八個全球第一」的圖案，與最近的友美言論作對照。但有網友赫然發現，這幅美國「八個全球第一」的圖案，在微博上已經無法顯示。

對於拜習會，儘管官媒大舉造勢，但多數中國民眾反而抱持著冷眼旁觀的態度。不少中國網友認為，中美元首會面已不只一次，特別是與習、拜二人去年11月才在峇里島會談，氣氛也尚可，但三個月後的氣球事件就全部成空，再度緊張。況且，美中關係已呈結構性轉變，要想回到從前幾無可能。如今兩人見面，頂多是讓中美關係緩和一下，後續發展還要邊走邊看，且不見得有官媒說得那麼樂觀。