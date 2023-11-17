不甩習近平 白宮強調「持續供武台灣」 中國外交部這麼說

白宮官員近日表示將持續對台提供武器，保障台灣自衛能力，中國外交部發言人毛寧17日重申，要美方「停止武裝台灣」。（歐新社）

15日的中美元首會晤重點討論了台灣問題，中國國家主席習近平 要求美國「停止武裝台灣」，但白宮國安會戰略溝通協調官柯比 隔日便向媒體表示，美國仍將依循「台灣關係法」持續提供台灣武器。對此，中國外交部發言人毛寧17日重申習近平於「拜習會」中就台灣問題的中方立場。

中國外交部17日下午召開例行記者會，有記者關切，柯比稱，美國總統拜登 說，美國仍計畫繼續向台灣出口武器，以保障台灣的自衛能力，中方對此有何評論？

毛寧回應，「台灣問題始終是中美關係中最重要、最敏感的問題，美方應該將不支持『台獨』的表態體現在具體行動上，停止武裝台灣，停止干涉中國內政，支持中國和平統一」。

毛寧所闡述的這段話，正是習近平在15日「拜習會」上就台灣問題，所告訴拜登的中方立場。

柯比除了表示美國不會放棄向台灣提供武器，他也向媒體表示，美國主張台海和平穩定，美國致力於「一個中國政策」，不支持台灣獨立。

事實上，除了柯比如此言道，美國國防部長奧斯丁16日在雅加達東協防長擴大會議場邊也向記者表示，「根據『台灣關係法』，我們致力採取必要行動，幫助台灣獲得自衛手段」，暗示即使美方與中國恢復對話，仍將繼續與台灣發展軍事關係。