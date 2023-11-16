英國調查：3成資助英國大學的中國資金 與軍方有關

華為向英國大學捐助大量資金。(路透）

英國大學招收最多的海外學生生源來自中國，一項新研究發現，英國大學接收的中國資金大量來自中國軍事、工業相關。在英國禁止華為 參與當地的通訊網絡建設後，英國大學仍然接收了華為近1400萬英鎊（約1740萬美元）的資金。研究員警告這是對英國國家安全不利，要減少依賴中國學生及資金。

美國之音報導，英國智庫Civitas向88間當地大學就中國資金發出「資訊自由法」請求，當中46間有回覆，指由2017年至今，他們接收了總數界乎1.22億至1.56億英鎊的中國資金。

這份報告部分由香港自由基金委員會（The Committee for Freedom in Hong Kong Foundation）支持進行。報告作者、Civitas的國防保安主任克拉克（Robert Clark）指，中國留學生 約占英國大學海外學生的四分之一，與解放軍 有關的資金比例令他感到震驚。

他在報告發布會上說：「英國大學收到的中國資金有30%到33%，即是約三分之一，都是直接與解防軍有關的實體。」在這些資金來源中，介乎16%至20%的實體有因為與解放軍控制、或是解放軍一部分，而被美國制裁。

報導指出，有三所英國大學獲得的中國資金來自完全與解放軍有關的實體，包括西敏大學、赫德斯菲爾德大學以及以國防研究聞名的克蘭菲爾德大學。有五所大學超過九成中國資金來自同類實體，包括愛丁堡大學。另外兩家大學則有超過四分之三中國資金來自同類實體。

而中國的資金最大來源是華為，提供介乎2700萬至3700萬英鎊。即使英國政府在2020年禁止華為參與建設英國5G網絡，英國大學在其後仍然收取了華為1390萬英鎊的資金。

中國主要的核彈頭研究機構向英國大學提供了接近200萬英鎊，亦有接近500萬英鎊來自中國軍方的航天研究機構。

克拉克指，有部分資金的金額可能相當少，例如是中國最大的超音速導彈科技測試機構提供了一萬英鎊，但這種研究包括軍事用途，中國未來或會成為英國的威脅，他形容接受這些資金是「十分短視及天真」的做法。