外資「去風險」真的跑了 中FDI首現赤字、Q3外流118億美元

外資不斷撤離中國，外商直接投資（FDI）出現25年以來首度淨流出。(Getty Images）

繼全球最大基金管理公司之一美國先鋒領航集團（Vanguard Group）和美國顧問顧問公司蓋洛普（Gallup）傳出將關閉在中國的辦公室後，最新數據顯示，中國上季外國直接投資 （FDI）出現1998年以來首次負值。外國對華投資金額低於中國對外投資額，被解讀為西方對中採取「去風險」的效應浮現。

國家外匯管理局周五發布7月至9月季度國際收支數據中，7月至9月期間衡量外國直接投資的指標直接投資負債為赤字118億美元。路透指出，這是中國外匯監管機構自1998年開始編製數據以來，首次出現季度缺口，這可能與西方國家在地緣政治緊張局勢日益加劇的情況下對中國「去風險化」的影響有關。

華爾街日報報導，截至9月底，外國企業連續六個季度從中國撤走利潤 ，金額總計超過1600億美元。法廣網引述報導指出，資金外流表明利率 、與美國緊張局勢和經濟疲軟正在削弱中國的投資吸引力。

路透引述高盛分析，「中國的外國直接投資流入的疲軟可能是由於跨國公司將利潤匯回國內造成的。」而中國與發達國家的利差也是一個原因。

分析認為，「由於中國的利率『持續較低水平』，而中國以外的利率『持續較高水平』，資本外流壓力可能會持續存在。」結果就是導致中國的基本平衡，包括經常帳戶和直接投資平衡出現了32億美元的赤字，這是有記錄以來第二個季度出現赤字。

資金外流的後果是加大了人民幣的壓力，中國央行已在努力減緩人民幣貶值，投資者對中國股票和債券感到不滿。人民幣兌美元今年已貶值5.7%，並於9月觸及十多年來的最低水平。

法廣網指出，面對經濟下行和外商直接投資下降，近期中國領導層也在努力說服外資企業繼續來華投資。中國領導人習近平10月中旬在「一帶一路」國際合作高峰論壇開幕式上宣布，將全面取消製造業領域外資准入限制措施。

中國國務院總理李強則於5日在上海進博會開幕式承諾，將繼續深化改革，擴大自由貿易區，放寬外國投資的市場准入，同時努力提振基本低迷的經濟。這番講話旨在吸引數千名外國企業購買中國產品，並擴大與世界中國的貿易和投資。