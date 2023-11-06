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華盛頓3大熊貓提前返中 美、英、澳明年恐將都看不到熊貓

中國新聞組／北京6日電
美國華盛頓國家動物園近日為旅美大熊貓舉辦歡送活動。這是9月30日在華盛頓史密森學會國家動物園拍攝的大熊貓「小奇蹟」。(新華社)
美國華盛頓國家動物園近日為旅美大熊貓舉辦歡送活動。這是9月30日在華盛頓史密森學會國家動物園拍攝的大熊貓「小奇蹟」。(新華社)

美國華盛頓史密森學會國家動物園日前宣布，三隻大熊貓、「美香」、「添添」和牠們三歲的幼崽「小奇蹟」，將在11月15日之前被送回中國，行程比原定的年底有所提前。隨著多國熊貓紛紛返回中國，媒體分析，美英澳三國到2024年都將看不到熊貓，中國「熊貓外交」或已壽終正寢。

美國之音報導，國家動物園最近為這三隻旅美大熊貓舉辦為期九天的歡送活動，前往動物園觀賞大熊貓並向大熊貓告別的美國民眾絡繹不絕。大貓熊已然成為華盛頓國家動物園的招牌和象徵。

據報導，華盛頓動物園的三隻熊貓離美返華後，亞特蘭大動物園成為美國唯一還有大貓熊的地方。不過熊貓租賃協議明年到期後，亞特蘭大動物園的四隻大熊貓也有可能返回中國。如果這樣，那麼美國自1972年起，將首次出現全國都看不到大熊貓的局面。

美國不是世界上唯一一個向大貓熊說再見的國家，英國愛丁堡動物園的一對大熊貓預定今年底送回中國，而澳洲也正在與中國談判，能否延續阿德萊德動物園兩隻熊貓的租賃協議。

報導指出，如果澳中談判無果，美英澳三國到了2024年都將看不到熊貓。

美國國家廣播公司（NBC）表示，熊貓紛紛返回中國恰逢美國及其盟友與中國的分歧擴大和關係惡化。北京與西方國家在貿易、科技、台灣、南中國海、俄烏戰爭、以哈戰爭等議題上立場不同，甚至對立。

報導引述專家指出，美中之間缺乏有關租賃熊貓協議反映美中關係整體惡化的現狀。

美香與添添是根據美中簽署一項為期10年的租賃協議，於2000年年底抵達華盛頓國家動物園的，協議後來又經過了多次延續。「美香」和「添添」旅美期間，先後誕下四隻健康的大熊貓幼崽，包括2020年出生的「小奇蹟」。

華盛頓國家動物園也曾與中方談判延續租約，但是談判沒有成功。

9月30日，在美國華盛頓史密森學會國家動物園，遊客與大熊貓雕塑合影。(新華社)
9月30日，在美國華盛頓史密森學會國家動物園，遊客與大熊貓雕塑合影。(新華社)

動物園 亞特蘭大 北京

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