黨國損失…官方訃告2400字悼李克強 不忘強調「擁護習近平」

中國國務院前總理李克強27日逝世，官方訃告晚間發出。（新華社）

甫卸任7個月的中國國務院 前總理李克強 27日因心臟病猝逝，享壽68歲。官方晚間以四大機關聯名發出將約2400字的訃告，指出他的逝世是「黨和國家的重大損失」，為細數他歷來政績，並稱他從領導崗位上退下來後，「堅決擁護和支持以習近平同志為核心的黨中央領導」。多國政要也表達對李逝世的慰問哀悼。

央視新聞27日晚間發布由中國共產黨中央委員會、全國人大常務委員會、國務院、全國政協聯名發表的「沉痛宣告」，指出李克強是「中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，傑出的無產階級革命家、政治家，黨和國家的卓越領導人」。

李克強2022年中共20大並未留任，訃告特別指出，從領導崗位上退下來後，「他堅決擁護和支持以習近平同志為核心的黨中央領導，關心黨和國家事業的發展，堅定支持黨風廉政建設和反腐敗鬥爭」。

訃告歷數李克強1998年起分別主政河南省、遼寧的經歷，2007年李克強擔任國務院副總理，訃告指他協助做好應對國際金融危機、加快經濟結構調整、深入實施區域協調發展戰略、推進節能減排和生態環境保護、深化醫藥衛生體制改革等工作。2012年以後的兩屆政治局常委與總理任內情況，訃告則詳細指出李克強的經濟政策外，還提到新冠疫情 發生後，李克強擔任中央應對疫情工作領導小組組長，「認真貫徹落實黨中央決策部署，堅持人民至上、生命至上，推動統籌疫情防控和經濟社會發展取得重大積極成果」。

香港媒體指出，李克強於2015年兩會「政府工作報告」首次提出被稱為「王牌計畫」的「中國製造2025」，隨後三年官方都列為重點政策宣傳，但隨著2018年中美貿易戰展開，李克強的「中國製造2025」被視為導火線而淡出大眾視野，李克強也未再公開提及。