我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「獄友曾看他掉眼淚」吳亦凡要關13年 遭爆263萬一夕燒光

曾祖父百年前抗鼠疫、發明口罩 華醫偕6歲女兒寫成童書

不想再依賴中國… 澳洲埋頭研究8年 結果令人洩氣

記者陳宥菘／綜合報導
澳洲當局過去8年進行了3項內部研究，確認澳洲要想擺脫對中國的依賴，實現供應鏈多元化，是「不可能的任務」。（取材自觀察者網)
澳洲當局過去8年進行了3項內部研究，確認澳洲要想擺脫對中國的依賴，實現供應鏈多元化，是「不可能的任務」。（取材自觀察者網)

香港「南華早報」5日引述知情人士的說法指，澳洲當局過去8年進行了3項內部研究，以確定澳洲這個大宗商品出口國，能否完全擺脫對中國的依賴，實現供應鏈多元化，但所有研究結果都表明，這是「不可能的任務」，澳洲無法與中國「脫鉤」。

二名消息人士透露，澳洲外交貿易部和財政部分別於2015年和2020年聯合進行其中兩項研究，結論都是「沒有可以取代中國作為澳洲商品出口市場的其他選擇」。他們進一步表示，當局的研究已經明確表明，澳洲無法擺脫中國實現貿易多元化。儘管把多元化目標轉向東南亞，實際上還是與中國有聯繫。

據稱，第一項研究是由澳洲前總理艾波特（Tony Abbott）下令進行的。美國曾於2012年示警澳洲稱，日益增長的經濟和貿易依賴將使澳洲容易受到中國的壓力，艾波特的內閣因而決定對美方的警告採取行動。艾波特曾以「恐懼和貪婪」形容中澳關係，消息人士說，艾波特一直懷疑著共產主義中國的動機。

2020年，澳洲時任莫里森政府呼籲對新冠病毒的起源進行國際調查，中澳關係破裂，中國以一系列官方和非官方的貿易制裁作為回應之後，「多元化」的概念在澳洲獲得更多關注。報導稱，澳洲官員曾行使否決權，反對公開上述兩份報告的結果，原因是不符合莫里森政府的對華論述。

報導稱，現任澳洲總理艾班尼斯領導的政府自去年5月上任後，也提交了一份報告，得出與艾波特和莫里森政府期間完成的研究相同的結論。另一名消息人士補充說，在澳洲政府高層有一種共同的理解，即「完全遠離中國是不可行的」。

艾班尼斯政府於是有意識地改善中澳關係，兩國緊張局勢有所緩解，如澳洲外交部長、貿易部長先後訪問中國，中澳經貿對話機制時隔6年重啟、中國取消了對澳洲大麥的出口懲罰性關稅、中澳高級別對話時隔3年恢復舉辦。

據報導，中國是澳洲鐵礦石、液化天然氣和農產品的主要買家。雙邊貿易被廣泛認為是兩國關係的基石，也是避免兩國關係全面破裂的手段。2022年，中澳兩國雙邊貿易額達到1529億美元。

據報導，澳中工商業委員會（ACBC）主席奧爾森表示，澳洲政府近期發布的「東南亞經濟戰略2040」強調這個地區巨大的市場潛力，但實現這個目標還需要時間。他說，「許多出口商為了進入中國市場花上數十年時間，去建立關係、網絡和了解當地的法律及文化。而澳洲企業在亞洲的參與程度要達到這種水平還有很長的路要走。」

報導表示，三項研究報告均屬機密資料，無法獲得報告副本，而澳洲外交貿易部和財政部未置評請求。

澳洲艾班尼斯政府自去年5月上任後積極改善對中關係。圖為停擺六年的中澳部長級經濟聯...
澳洲艾班尼斯政府自去年5月上任後積極改善對中關係。圖為停擺六年的中澳部長級經濟聯委會，於今年5月重啟，由中國商務部長王文濤與澳洲貿易部長法瑞爾共同主持召開。（新華社）

澳洲 波特 東南亞

上一則

WSJ：中芯被列入多項黑名單 在美業務仍然紅火

下一則

上海父為取手機 4歲女獨留海灘被浪捲走 網疑事件不單純

延伸閱讀

小飛機墜澳洲新南威爾斯州鄉下 4人罹難

小飛機墜澳洲新南威爾斯州鄉下 4人罹難
中澳貿易回溫 澳洲棉花8月對中國出口量創九年新高

中澳貿易回溫 澳洲棉花8月對中國出口量創九年新高
諾貝爾文學獎 挪威佛斯摘桂冠 作品表達焦慮無力

諾貝爾文學獎 挪威佛斯摘桂冠 作品表達焦慮無力
川普傳洩露核潛艦機密給澳洲富商 他又再跟45人說

川普傳洩露核潛艦機密給澳洲富商 他又再跟45人說

熱門新聞

中國有大學生因被餐廳收取「餐具費」，而直接將整組餐具帶回家。(圖／擷自《白鹿視頻》)

大學生被收餐具費「整組帶走」網讚：做了我不敢做的事

2023-10-03 13:37
9月30日，中國組合全紅嬋（右）/陳芋汐在比賽中，她們以375.30分獲得冠軍。（新華社）

杭州亞運／「水花消失術」再現 中國小將全紅嬋、陳芋汐首秀奪金

2023-09-30 19:05
恆大集團主席許家印被證實違法犯罪後，恆大集團旗下的一個大型歌舞團在中國網路上曝光。(取自微博)

許家印涉犯罪 高顏值恆大歌舞團被曝光令人咋舌

2023-10-01 14:15
(噓！新聞)

中國單身女CEO買精生2女 再曝來美取精「生個弟弟」

2023-09-29 15:40
英國皇家海軍機密文件顯示，中共解放軍海軍一艘093「商」級核動力攻擊潛艦於8月下旬在黃海發生意外，艦上55名官兵，包括艦長在內，全部殉職。此前中國曾否認。(路透)

英媒披露密件：中國核潛艦確在黃海失事 55官兵罹難

2023-10-04 12:26
中國恒大董事會主席許家印被採取強制措施，許家印經營恒大的各種手段近期再度被拿出來檢視。(路透)

龐氏分紅？恒大12年負債深不見底 許家印卻賺75億美元

2023-10-01 13:42

超人氣

更多 >
防客人賴著不走？好市多美食廣場悄悄做這改變

防客人賴著不走？好市多美食廣場悄悄做這改變
領社安金 近九成民眾竟不知這件最基本的事

領社安金 近九成民眾竟不知這件最基本的事
女子對著德國遊客喊「他X的滾出我們國家」… 公司把她開除

女子對著德國遊客喊「他X的滾出我們國家」… 公司把她開除
加拿大夫婦露營遭灰熊攻擊身亡 死前最後簡訊曝光

加拿大夫婦露營遭灰熊攻擊身亡 死前最後簡訊曝光
布碌崙8大道單親媽 疑遭房東騷擾恐嚇…陌生男闖住所 門鎖還被破壞

布碌崙8大道單親媽 疑遭房東騷擾恐嚇…陌生男闖住所 門鎖還被破壞