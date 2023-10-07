不想再依賴中國… 澳洲埋頭研究8年 結果令人洩氣

澳洲當局過去8年進行了3項內部研究，確認澳洲要想擺脫對中國的依賴，實現供應鏈多元化，是「不可能的任務」。（取材自觀察者網)

香港「南華早報」5日引述知情人士的說法指，澳洲 當局過去8年進行了3項內部研究，以確定澳洲這個大宗商品出口國，能否完全擺脫對中國的依賴，實現供應鏈多元化，但所有研究結果都表明，這是「不可能的任務」，澳洲無法與中國「脫鉤」。

二名消息人士透露，澳洲外交貿易部和財政部分別於2015年和2020年聯合進行其中兩項研究，結論都是「沒有可以取代中國作為澳洲商品出口市場的其他選擇」。他們進一步表示，當局的研究已經明確表明，澳洲無法擺脫中國實現貿易多元化。儘管把多元化目標轉向東南亞 ，實際上還是與中國有聯繫。

據稱，第一項研究是由澳洲前總理艾波特 （Tony Abbott）下令進行的。美國曾於2012年示警澳洲稱，日益增長的經濟和貿易依賴將使澳洲容易受到中國的壓力，艾波特的內閣因而決定對美方的警告採取行動。艾波特曾以「恐懼和貪婪」形容中澳關係，消息人士說，艾波特一直懷疑著共產主義中國的動機。

2020年，澳洲時任莫里森政府呼籲對新冠病毒的起源進行國際調查，中澳關係破裂，中國以一系列官方和非官方的貿易制裁作為回應之後，「多元化」的概念在澳洲獲得更多關注。報導稱，澳洲官員曾行使否決權，反對公開上述兩份報告的結果，原因是不符合莫里森政府的對華論述。

報導稱，現任澳洲總理艾班尼斯領導的政府自去年5月上任後，也提交了一份報告，得出與艾波特和莫里森政府期間完成的研究相同的結論。另一名消息人士補充說，在澳洲政府高層有一種共同的理解，即「完全遠離中國是不可行的」。

艾班尼斯政府於是有意識地改善中澳關係，兩國緊張局勢有所緩解，如澳洲外交部長、貿易部長先後訪問中國，中澳經貿對話機制時隔6年重啟、中國取消了對澳洲大麥的出口懲罰性關稅、中澳高級別對話時隔3年恢復舉辦。

據報導，中國是澳洲鐵礦石、液化天然氣和農產品的主要買家。雙邊貿易被廣泛認為是兩國關係的基石，也是避免兩國關係全面破裂的手段。2022年，中澳兩國雙邊貿易額達到1529億美元。

據報導，澳中工商業委員會（ACBC）主席奧爾森表示，澳洲政府近期發布的「東南亞經濟戰略2040」強調這個地區巨大的市場潛力，但實現這個目標還需要時間。他說，「許多出口商為了進入中國市場花上數十年時間，去建立關係、網絡和了解當地的法律及文化。而澳洲企業在亞洲的參與程度要達到這種水平還有很長的路要走。」