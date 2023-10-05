耿爽邀各國參加「帶路」峰會 在聯合國發言：完善全球經濟治理

中國常駐聯合國副代表耿爽。(Getty Images)

中國常駐聯合國 代表團副代表耿爽 在聯合國大會第二委員會一般性辯論發言時表示，第三屆「一帶一路 」國際合作高峰論壇即將在北京隆重舉行，中方歡迎各方共襄盛舉。他亦提出，必須堅持公平正義，完善全球經濟治理。要大力推動國際金融架構改革，增強發展中國家在全球經濟治理中的代表性與發言權。

依據中國常駐聯合國代表團網站，耿爽在這一以經濟及金融為主旨的委員會上表示，中國將落實2030年議程同國家發展戰略深入有機結合，透過自身發展促進世界和平穩定與進步繁榮，致力於攜手「全球南方」國家實現共同發展。中國提出共建「一帶一路」倡議、全球發展倡議，為推動建構人類命運共同體貢獻中國智慧與中國方案。

他說，中國是世界第二大經濟體，對世界經濟成長貢獻率常年超過30%。中國經濟體量大、基礎牢、韌性強、潛力足、發展前景光明，必將為全球經濟復甦及永續發展提供更大機會、做出更大貢獻。第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇即將在北京隆重舉行，我們歡迎各方共襄盛舉，共商大計，共享機遇，為落實2030年議程注入新的強勁動力。

耿爽指出，必須堅持公平正義，完善全球經濟治理。要大力推動國際金融架構改革，增強發展中國家在全球經濟治理中的代表性與發言權。要加強宏觀經濟政策協調，敦促已開發國家採取負責任的財政和貨幣政策，並履行官方發展援助承諾，為發展中國家提供更大支持，彌合南北鴻溝和全球發展赤字。

耿爽表示， 當前，世界經濟復甦乏力，地緣衝突負面外溢效應持續擴散，單邊主義、保護主義大行其道，廣大發展中國家面臨的外部環境日益惡化，落實永續發展目標困難重重、嚴重滯後、任重道遠。永續發展目標高峰會剛落幕，各國領導人和聯合國秘書長古特雷斯呼籲國際社會加強團結合作，採取緊急行動，尋找變革性方案，攜手應對當前挑戰，全力推動2030年議程回歸正軌。

他說，我們必須堅持合作共贏，促進各國共同發展。要將發展議題置於國際議程和聯合國工作的中心位置，支持聯合國發揮統籌協調作用。要堅持以人民為中心的發展理念，讓發展成果公平惠及各國人民，不讓任何一國、任何一人掉隊。