我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史上最大規模 逾7.5萬醫療人員罷工 5州1300萬病患受衝擊

Meta、亞馬遜子公司又裁員了 查克柏格：年前裁2.1萬人

耿爽邀各國參加「帶路」峰會 在聯合國發言：完善全球經濟治理

記者黃國樑／綜合報導
中國常駐聯合國副代表耿爽。(Getty Images)
中國常駐聯合國副代表耿爽。(Getty Images)

中國常駐聯合國代表團副代表耿爽在聯合國大會第二委員會一般性辯論發言時表示，第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇即將在北京隆重舉行，中方歡迎各方共襄盛舉。他亦提出，必須堅持公平正義，完善全球經濟治理。要大力推動國際金融架構改革，增強發展中國家在全球經濟治理中的代表性與發言權。

依據中國常駐聯合國代表團網站，耿爽在這一以經濟及金融為主旨的委員會上表示，中國將落實2030年議程同國家發展戰略深入有機結合，透過自身發展促進世界和平穩定與進步繁榮，致力於攜手「全球南方」國家實現共同發展。中國提出共建「一帶一路」倡議、全球發展倡議，為推動建構人類命運共同體貢獻中國智慧與中國方案。

他說，中國是世界第二大經濟體，對世界經濟成長貢獻率常年超過30%。中國經濟體量大、基礎牢、韌性強、潛力足、發展前景光明，必將為全球經濟復甦及永續發展提供更大機會、做出更大貢獻。第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇即將在北京隆重舉行，我們歡迎各方共襄盛舉，共商大計，共享機遇，為落實2030年議程注入新的強勁動力。

耿爽指出，必須堅持公平正義，完善全球經濟治理。要大力推動國際金融架構改革，增強發展中國家在全球經濟治理中的代表性與發言權。要加強宏觀經濟政策協調，敦促已開發國家採取負責任的財政和貨幣政策，並履行官方發展援助承諾，為發展中國家提供更大支持，彌合南北鴻溝和全球發展赤字。

耿爽表示， 當前，世界經濟復甦乏力，地緣衝突負面外溢效應持續擴散，單邊主義、保護主義大行其道，廣大發展中國家面臨的外部環境日益惡化，落實永續發展目標困難重重、嚴重滯後、任重道遠。永續發展目標高峰會剛落幕，各國領導人和聯合國秘書長古特雷斯呼籲國際社會加強團結合作，採取緊急行動，尋找變革性方案，攜手應對當前挑戰，全力推動2030年議程回歸正軌。

他說，我們必須堅持合作共贏，促進各國共同發展。要將發展議題置於國際議程和聯合國工作的中心位置，支持聯合國發揮統籌協調作用。要堅持以人民為中心的發展理念，讓發展成果公平惠及各國人民，不讓任何一國、任何一人掉隊。

聯合國 耿爽 一帶一路

上一則

杭州亞運／中國男籃被菲二軍逆轉 自家人怒批：最後遮羞布沒了

下一則

歐盟正式立案調查中電動車補貼 北京不滿：赤裸裸保護主義

延伸閱讀

巴西考量戰略外交 拒絕領導聯合國穩定海地任務

巴西考量戰略外交 拒絕領導聯合國穩定海地任務
泛太平洋暨東南亞婦女會秋季講座訂於10及11月中旬在曼哈頓中城聯合國舉行

泛太平洋暨東南亞婦女會秋季講座訂於10及11月中旬在曼哈頓中城聯合國舉行
聯合國通過新路線圖 減少化學品對人類與環境危害

聯合國通過新路線圖 減少化學品對人類與環境危害
北加州台美人 推特挺台入聯獲回響

北加州台美人 推特挺台入聯獲回響

熱門新聞

9月30日，中國組合全紅嬋（右）/陳芋汐在比賽中，她們以375.30分獲得冠軍。（新華社）

杭州亞運／「水花消失術」再現 中國小將全紅嬋、陳芋汐首秀奪金

2023-09-30 19:05
中國有大學生因被餐廳收取「餐具費」，而直接將整組餐具帶回家。(圖／擷自《白鹿視頻》)

大學生被收餐具費「整組帶走」網讚：做了我不敢做的事

2023-10-03 13:37
恆大集團主席許家印被證實違法犯罪後，恆大集團旗下的一個大型歌舞團在中國網路上曝光。(取自微博)

許家印涉犯罪 高顏值恆大歌舞團被曝光令人咋舌

2023-10-01 14:15
華為26日在秋季新品發表會上推出全新高端品牌「Ultimate Design非凡大師」，其中包含一款以18K金打造的高階智慧手表。（圖／取自華為官網）

華為18K金智慧手表售3000元 中媒：有錢人展現愛國情懷

2023-09-27 09:35
(噓！新聞)

中國單身女CEO買精生2女 再曝來美取精「生個弟弟」

2023-09-29 15:40
恒大主席許家印被證實，因涉違法犯罪被捕，恒大金融帝國恐面臨瓦解。(路透)

去年與妻離婚、破產前為兒信託23億… 許家印早有準備？

2023-09-29 02:29

超人氣

更多 >
浴缸不再堵住 排水口護塞集髮器12萬人愛

浴缸不再堵住 排水口護塞集髮器12萬人愛
抓到了…台捷運站活春宮「姐弟」相差18歲 搞浪漫尋刺激

抓到了…台捷運站活春宮「姐弟」相差18歲 搞浪漫尋刺激
平價超市Aldi員工 愛買店內五種冷凍食品

平價超市Aldi員工 愛買店內五種冷凍食品
剛進廁所就聽見槍聲…曼谷槍案中國罹難者34歲 細節披露

剛進廁所就聽見槍聲…曼谷槍案中國罹難者34歲 細節披露
奉政府命令踏上偷渡之旅？ 學者憂中國無證客威脅國安

奉政府命令踏上偷渡之旅？ 學者憂中國無證客威脅國安