耿爽邀各國參加「帶路」峰會 在聯合國發言：完善全球經濟治理
中國常駐聯合國代表團副代表耿爽在聯合國大會第二委員會一般性辯論發言時表示，第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇即將在北京隆重舉行，中方歡迎各方共襄盛舉。他亦提出，必須堅持公平正義，完善全球經濟治理。要大力推動國際金融架構改革，增強發展中國家在全球經濟治理中的代表性與發言權。
依據中國常駐聯合國代表團網站，耿爽在這一以經濟及金融為主旨的委員會上表示，中國將落實2030年議程同國家發展戰略深入有機結合，透過自身發展促進世界和平穩定與進步繁榮，致力於攜手「全球南方」國家實現共同發展。中國提出共建「一帶一路」倡議、全球發展倡議，為推動建構人類命運共同體貢獻中國智慧與中國方案。
他說，中國是世界第二大經濟體，對世界經濟成長貢獻率常年超過30%。中國經濟體量大、基礎牢、韌性強、潛力足、發展前景光明，必將為全球經濟復甦及永續發展提供更大機會、做出更大貢獻。第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇即將在北京隆重舉行，我們歡迎各方共襄盛舉，共商大計，共享機遇，為落實2030年議程注入新的強勁動力。
耿爽指出，必須堅持公平正義，完善全球經濟治理。要大力推動國際金融架構改革，增強發展中國家在全球經濟治理中的代表性與發言權。要加強宏觀經濟政策協調，敦促已開發國家採取負責任的財政和貨幣政策，並履行官方發展援助承諾，為發展中國家提供更大支持，彌合南北鴻溝和全球發展赤字。
耿爽表示， 當前，世界經濟復甦乏力，地緣衝突負面外溢效應持續擴散，單邊主義、保護主義大行其道，廣大發展中國家面臨的外部環境日益惡化，落實永續發展目標困難重重、嚴重滯後、任重道遠。永續發展目標高峰會剛落幕，各國領導人和聯合國秘書長古特雷斯呼籲國際社會加強團結合作，採取緊急行動，尋找變革性方案，攜手應對當前挑戰，全力推動2030年議程回歸正軌。
他說，我們必須堅持合作共贏，促進各國共同發展。要將發展議題置於國際議程和聯合國工作的中心位置，支持聯合國發揮統籌協調作用。要堅持以人民為中心的發展理念，讓發展成果公平惠及各國人民，不讓任何一國、任何一人掉隊。
上一則
杭州亞運／中國男籃被菲二軍逆轉 自家人怒批：最後遮羞布沒了
下一則
FB留言