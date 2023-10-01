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普亭發賀電給習近平 稱「習普會」保障全球安全穩定

記者謝守真／即時報導
俄羅斯總統普亭10月1日向中國國家主席習近平發出賀電，祝賀中共建政74周年。（路透）
俄羅斯總統普亭10月1日向中國國家主席習近平發出賀電，祝賀中共建政74周年。（路透）

俄羅斯總統普亭10月1日向中國國家主席習近平發出賀電，祝賀中華人民共和國成立74周年，並稱，中俄元首即將在「一帶一路」國際論壇上會面，而此會將有助歐亞大陸及全球的安全與穩定。

俄國克里姆林宮官網10月1日發布普亭給中國的賀電，內容以「尊敬的習近平先生及親愛的朋友」作為開頭，並寫到正值中共建政周年之際，「請接受我誠摯的祝福」。

普亭表示，中國在習近平的領導下，沿著社會經濟和科技發展道路穩步前進，鞏固自身在國際舞台中的地位，積極參與解決地區和全球議程中的重大問題。

普亭稱，中俄關係是全面戰略協作夥伴關係。莫斯科與北京在所有領域進行卓有成效的合作，在國際事務中有效協調努力。他相信，即將在「一帶一路」國際論壇期間舉行的兩國元首會晤，將有助加強俄中全面建設性關係，造福兩國友好人民，同時「保障歐亞大陸和全球的安全與穩定」。

俄烏戰爭爆發後，中國與俄羅斯的經貿活動急劇增加。但美媒引述德國一家研究機構報告指出，中俄貿易的成長，其實是中國對俄貨物出口以「驚人速度」增加，導致貨櫃卸貨後，俄羅斯境內平白多出了15萬個空貨櫃。

位在德國漢堡的貨櫃交易和租賃平台公司Container xChange在9月28日發表研究報告說，俄羅斯全境目前額外多出了15萬個因此產生的空貨櫃，讓貿易商及管理單位為此感到苦惱。

美國之音（VOA）中文網報導，這家公司的執行長羅洛夫（Christian Roeloffs）在報告中指出，從中國運往俄羅斯的貨物流量很大，而從俄羅斯流向中國的貨物卻非常少。

此前，香港中通社曾報導，普亭9月20日在與中共外長王毅會面時表示，他很高興地接受習近平的邀請他10月訪華，出席中國將在北京舉辦的第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。普亭稱，「一帶一路」倡議完全符合俄羅斯利益，也與俄方打造「大歐亞空間」的想法一致。

對此，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫9月20日也曾表示，正在做普亭訪問中國的準備工作，但沒有通報訪問的日期。他表示，屆時「我們會及時進行通知」。

中國外交部發言人毛寧就此則稱，第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇將於10月舉行，中方正就此與「一帶一路」的合作夥伴保持密切溝通，將適時正式發布相關消息。歡迎積極參與共建「一帶一路」的國家和夥伴屆時來京，共商合作大計，共謀發展之道。

俄羅斯 一帶一路 普亭

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