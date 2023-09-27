3國峰會有譜 汪文斌證實：中日韓數月內舉行外長會

中國外交部發言人汪文斌證實，中日韓三方同意在未來數月內舉行外長會。（美聯社）

韓聯社報導，南韓 外交部發言人任洙奭26日表示，韓中日三國外交部門26日在首爾舉行高官會議（SOM），商定彼此方便時儘早舉行韓中日領導人會議。中國外交部發言人汪文斌26日在記者會上也證實，三方同意在未來數月內舉行外長會，並就推動在三國均方便的時間盡早舉行領導人會議，保持溝通。

第八次中日韓領導人會議2019年12月在四川成都舉行，第九次會議原應由南韓舉辦，但後因新冠疫情爆發加上日韓關係緊張而一再延宕。

汪文斌指出，中日韓高官會26日在韓國首爾舉行。中國外交部部長助理農融，韓國外交部次官補（部長助理）鄭炳元，日本 外務省外務審議官船越健裕以及中日韓合作秘書處秘書長李熙燮出席。

汪文斌說，會議期間，三方就推動中日韓合作穩步重啟進行了深入探討。一致認為開展中日韓合作符合三方共同利益，應攜手努力，加強在人文、經貿、科技創新、可持續發展、公共衛生等領域的務實合作，推動三國合作取得新進展，為地區和平穩定繁榮作出新貢獻。

此外，汪文斌也說，會前韓國外長樸振會見了出席中日韓高官會的三國代表。

任洙奭則提及，若韓中日三國峰會成行，南韓總統尹錫悅、日本首相岸田文雄、中國國務院 總理李強將與會。儘管具體時間還需協調三國領導人的日程，但三國展現出儘早重啟三國峰會的意志。

任洙奭說，此次會議為重啟停擺多年的三國合作機制邁出了第一步。三方一致認為，有必要基於三國領導人對重啟韓中日峰會形成的共識，爭取三邊合作機制儘早恢復正常。三方還一致認為，在恢復三邊合作機制過程中取得能讓三國民眾切身感受到的成果至關重要，並商定將繼續為此進行溝通。

此外，南韓一名政府官員透露，三方將通過外交渠道繼續就峰會具體時間進行協調溝通。此外，三方商定儘早舉行外長會議，為韓中日領導人會議做準備。