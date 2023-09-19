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中房市寒冬 房地產稅立法暫緩

記者賴錦宏／綜合報導
財經專家指出，暫緩房產稅立法與目前中國經濟情勢不好有關。（中新社）
財經專家指出，暫緩房產稅立法與目前中國經濟情勢不好有關。（中新社）

中共全國人大近日公布14屆全國人大常委會立法規畫，明確在財稅領域，增值稅法、消費稅法、關稅法等將在本屆人大常委會任期內提請審議，而備受關注的「房地產稅」立法和個人所得稅法修訂，並未出現在立法規畫中。財稅專家稱，暫緩房地產稅立法，更多是考慮到中國國內經濟形勢，此時推出任何措施都要格外謹慎。

中共官方自2013年提出要推進房地產稅立法後，由於對房市衝擊較大，影響民生和房價預期，加上近年總體經濟受疫情衝擊，相關立法延宕10年，至今依舊是「只聞樓梯響」。

中共14屆全國人大常委會日前公布立法規畫，屬於條件成熟、任期內擬提請審議的法律草案共有79件，財稅領域包括增值稅法、消費稅法、關稅法，未列入房地產稅立法和個人所得稅法修訂。

官方證券時報引述財稅專家指出，上述規畫明確加快增值稅、消費稅、關稅立法，相關流程有望在本屆人大常委會任期內通過。暫緩房地產稅立法，則更多考慮到國內經濟形勢，此時公布任何增加負擔的措施，都要格外謹慎。但長遠看，上述稅種立法方向沒有改變，或將在條件成熟時穩步推進。

今年以來，中國房地產巨頭頻頻爆雷，引發房市動盪，房地產景氣持續惡化。今年前8月，全國房地產開發投資年減8.8%，降幅持續擴大。70個大中城市商品住宅銷售價格上漲城市數量，8月分繼續減少。

今年4月25日，中國自然資源部部長王廣華在全國自然資源和不動產確權登記工作會議上宣布，全面實現不動產統一登記，當時引發了有關房地產稅即將開徵的臆測。但有分析指出，實施不動產統一登記制度，不是為了徵收房地產稅，而是可以更好展開稅費的徵收工作。

至於上述規畫也未出現個人所得稅法修訂，中央財經大學財政稅務學院副教授孫鯤鵬認為，這意味著短期內相關稅制和稅率可能不會調整。

房地產 關稅 中共

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