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又有中國文物遺失 德博物館9件明清瓷被盜 價值100萬歐元

中國新聞組／北京15日電
博物館公布的失竊藝術品清單。（取材自看看新聞）
博物館公布的失竊藝術品清單。（取材自看看新聞）

德國科隆市當局13日表示，9件價值約100萬歐元（110萬美元）的中國古瓷器從科隆一家博物館失竊。這9件文物包括明代的兩個花瓶和一個碗，以及幾件可追溯到清代的文物。

綜合媒體報導，警方表示，「不明人士」從窗戶闖入東亞藝術博物館（Museum of East Asian Art），偷走陳列櫃中的文物。博物館的保安稱，兩名盜賊是在午夜後破窗進入的。

科隆東亞藝術博物館。（取材自X平台）
科隆東亞藝術博物館。（取材自X平台）

市政府在聲明中指出，16至19世紀的這9件文物，包括明代的兩個花瓶和一個碗，以及幾件可追溯到清代的文物，價值超過100萬歐元。這9件藏品幾乎全部是費舍爾夫婦在1906年至1911年間捐贈給博物館的。

博物館館長赫特爾（Shao-Lan Hertel）對該盜竊案「感到震驚並深受影響」。赫特爾表示，由於被偷的文物都有詳細記載且辨識度高，希望最終能找得回來。

市藝術和文化議員查爾斯（Stefan Charles）表示，有關部門將立即開始對此案的調查，並宣布將對該博物館的安全進行審查。

科隆東亞藝術博物館在1913年成立，在二次世界大戰終遭摧毀殆盡，直到1977年新館大樓建成迎來新生，館內藏有大量19世紀以前的東亞瓷器、陶器和繪畫藝術品。

報導指出，德國博物館近年多次發生藏品失竊事件。今年5月，5名幫派成員從德累斯頓的一家博物館中搶走18世紀的昂貴珠寶；去年11月，竊賊從德國南部曼興市的一家博物館盜走了價值數百萬歐元的凱爾特硬幣；2019年，竊賊從綠穹珍寶館偷走了價值超過1.13億歐元的藏品，包括一把劍柄鑲滿鑽石的劍和一件鑲有49白鑽石的肩甲。

博物館公布的失竊藝術品清單。（取材自看看新聞）
博物館公布的失竊藝術品清單。（取材自看看新聞）

博物館 德國 幫派

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