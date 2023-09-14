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神學士掌權後 北京率先全球任命駐阿富汗大使

編譯高詣軒／綜合報導
神學士當局釋出的圖片中，可看見中國新任駐阿富汗大使Zhao Sheng（灰衣）和神學士政權領導人握手。(美聯社)
神學士當局釋出的圖片中，可看見中國新任駐阿富汗大使Zhao Sheng（灰衣）和神學士政權領導人握手。(美聯社)

路透報導，中國政府13日已正式任命新任駐阿富汗大使，成為神學士（Taliban，另譯塔利班）2021年控制阿富汗後，全球首個指派新任駐阿國大使的國家。神學士副發言人卡里米表示，當局已接受中方新任大使遞交的國書。

神學士在美軍撤離後控制阿富汗，但尚未獲任何外國政府承認。北京並未指明13日的任命將導向正式承認神學士政權的進程。

路透引述中國外交部聲明，任命新任大使為北京駐阿國大使的正常輪換，盼藉此持續推展兩國之間的對話和合作，而中方對阿富汗的政策清楚且一致。

一名神學士政權外交部發言人向路透表示，中方新任大使為2021年8月阿富汗政權更迭以來，外國首度派任的駐阿大使。

另據美國之音報導，神學士領導的外交部表示，總理阿洪德(Mohammad Hassan Akhund)已在阿富汗首都舉行的儀式上接受了趙星(音譯)大使的國書。神學士外交部長穆塔基(Amir Khan Muttaqi)與阿洪德一起在總統府歡迎中國使節。

趙星的前任王宇於2019年上任，並於上個月完成任期。

神學士的聲明援引趙星告訴穆塔基的話稱，「中國尊重阿富汗的國家主權、獨立和領土完整，永遠不會干涉阿富汗的內政」。聲明稱，中國使節讚揚阿富汗在過去兩年中取得的「重大經濟進步和安全局勢的改善」。

國際社會一直呼籲原教旨主義阿富汗當局放鬆對婦女接受教育和工作的限制，然後才能接受他們作為該國的合法政府。目前大約有20幾個國家在喀布爾設有大使館，由其高級外交官以「代辦」的頭銜管理。

分析人士表示，出於安全考慮，中國加強了與神學士的外交接觸，以防止該國再次陷入混亂，這可能會鼓勵反華武裝分子利用阿富汗領土作為攻擊中國利益的跳板。

阿富汗 神學士 北京

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