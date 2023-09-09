重拳再出擊 緬北1207名電信詐騙犯 移交中國公安

中緬聯合打擊電信詐騙再有重大收穫，緬甸執法部門近日將1207名電信詐騙嫌犯移交給中國公安部。（取自央視網）

東南亞詐騙 案猖獗向來備受關注，中國公安與緬甸 、泰國 、寮國自8月起合作打擊詐騙行動以來，已經從緬甸押解數批詐騙嫌犯回到中國，近日緬方向中國移交1207名詐騙嫌犯。

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據央視新聞報導，中國與緬甸合作打擊電信犯罪再有重大收穫。雲南普洱公安機關向緬甸相關地方執法部門通報詐騙據點等線索後，9月6日緬方開展抓捕行動，並向中國移交詐騙嫌犯1207名，以及電腦、手機、手機卡、銀行卡等大批作案工具。這是9月3日西雙版納公安與緬北當地合作查緝緬北的11個電信網路詐騙據點、抓獲嫌犯269人（其中中國籍186人）後的重大成果。

緬北電信網路詐騙犯罪猖獗，據報導，在中國公安部和雲南省公安廳指揮部署下，普洱公安機關積極與緬甸相關地方執法部門開展邊境警務合作，推進打擊行動，並及時緬甸執法機關通報詐騙窩點和人員線索。

除了6日抓捕的嫌犯，此前三天，西雙版納公安機關與緬甸執法部門同樣成功抓獲一批嫌犯，作為打擊行動首戰即有所收穫。

報導指出，目前，公安機關正依法對移交給中國的嫌犯開展審查調查，對於涉嫌詐騙、偷越國境、邊境和其他違法犯罪人員，公安機關將徹查全部犯罪事實，依法予以嚴懲。

而對於家屬報警反映被困境外人員，公安機關將認真組織調查，如發現其在境外遭受非法拘禁等侵害，將敦促相關國家和地區執法部門嚴懲犯罪分子，堅決保護中國公民人身安全和合法權益。

此前，中國公安部、泰國警察總署、緬甸警察總部、寮國公安部於8月中在泰國清邁舉行專項合作打擊行動啟動會，鎖定打擊區域內賭博、詐騙，以及衍生的人口販運綁架等犯罪。而後，四國打擊電信詐騙力度更為積極，中國近一個月已數度從緬甸押解嫌犯回國。