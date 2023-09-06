我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山掃毒3個月逮數百癮君子 民眾無感：毒販依舊猖獗

中國安部揭祕：CIA首位死在海外間諜 73年前在中被擊斃

網友P圖惡搞 美商務部長雷蒙多「被代言」華為

中國新聞組／北京6日電
中國網友將美國商務部長雷蒙多的照片P圖成華為手機代言人宣傳照。(取材自微博)
中國網友將美國商務部長雷蒙多的照片P圖成華為手機代言人宣傳照。(取材自微博)

華為新手機Mate 60 Pro掀起搶購熱潮，其發布時間正好與美國商務部雷蒙多訪中行程（8月27日至8月30日）一致，華為回歸成為其打臉美國科技封鎖的實錘。不少中國網友製作雷蒙多手持Mate 60 Pro的宣傳照，笑稱雷蒙多成為華為新款手機的最佳代言人。

中國廣告網報導，新手機未發先售在整個手機行業內都很罕見，在華為歷史上也是首例。這次被稱為史上最強大的Mate手機的Mate 60 Pro發售，新機發布會、大量廣告宣傳、產品渠道鋪設以及預售等等流程一個都沒走，華為僅用一封信和一部宣傳片，就直接開啟現貨銷售。

諷刺的是，Mate 60 Pro的發售選在了美國商務部長雷蒙多訪華期間，這位部長曾威脅稱如果華為放棄5G和晶片的研發，美國商務部將停止對華為制裁，不然將會迎來更猛烈的制裁。

Mate 60 Pro一發售，美國人的吃驚成為華為手機最好的實力背書。不少網友自發製作了「雷蒙多代言華為Mate60」的表情包和哏圖進行大範圍的流傳，照片中，雷蒙多手持Mate 60 Pro，用笑容與手勢推介這隻新手機。這些宣傳照也大量傳到外網，在X平台上，還有外國網友信以為真地詢問華為給了雷蒙多多少代言費。

「打開了宣傳新通道，」中國網友對此相當得意，「老婆問我為什麽雷蒙多要代言華為」、「雷蒙多回頭向華為要代言費」、「這是身在曹營心在漢」。也有網友挖出此前川普也「代言」過華為的消息，稱「這是生怕脖子被卡的不夠緊，需要對方再加把勁」。

中國網友將雷蒙多的照片P圖為華為手機宣傳照。(取材自微博)
中國網友將雷蒙多的照片P圖為華為手機宣傳照。(取材自微博)

華為 雷蒙多 商務部

上一則

中國解美國「卡脖子」 再砸3000億衝刺半導體

下一則

搶瘋了 訂華為新手機Mate 60 Pro要等1個月

延伸閱讀

雷蒙多談訪中行：美企已漸失耐心 絕不售中尖端晶片

雷蒙多談訪中行：美企已漸失耐心 絕不售中尖端晶片
雷蒙多：美藉半導體限令 扼殺中國軍事能力

雷蒙多：美藉半導體限令 扼殺中國軍事能力
商務部長雷蒙多：中國經濟放緩無庸置疑

商務部長雷蒙多：中國經濟放緩無庸置疑
「每年至少見一次」雷蒙多成果 美中商務部建直接溝通機制

「每年至少見一次」雷蒙多成果 美中商務部建直接溝通機制

熱門新聞

高齡95歲的香港首富李嘉誠近日偕紅粉知己周凱旋現身慈山寺。（取自鳳凰網）

95歲李嘉誠偕紅粉知己周凱旋 盂蘭節現身慈山寺

2023-08-30 13:27
中國男籃在世界盃籃球賽慘敗，一旁觀戰的中國籃球協會主席姚明也被拍到全程眉頭緊鎖。（取材自微博）

中國男籃世界盃慘敗 姚明場邊觀賽「氣到臉變形」

2023-09-02 22:42
人民幣持續走弱，在美華人新移民叫苦連天。（美聯社）

人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘

2023-08-31 14:51
對方自稱是「上海嘉定警察局」的民警，因為小王在美國，對方提出通過skype軟件以視頻連線製作筆錄，圖為手機信息截圖。（取材自橙柿互動）

留美女兒突要300萬美元買房 母用「杭州方言」對談後急報警

2023-08-30 09:30
旅客分享他的行李被鎖上海關鎖。（取材自X平台）

入境中國注意 行李若被加「海關鎖」須受檢

2023-08-29 06:30
中國國家主席習近平。(路透資料照)

日經：北戴河會議習近平遭中共元老斥責

2023-09-05 12:15

超人氣

更多 >
你可能每晚對手機做這事 蘋果警告絕不要做

你可能每晚對手機做這事 蘋果警告絕不要做
日經：北戴河會議習近平遭中共元老斥責

日經：北戴河會議習近平遭中共元老斥責
早餐健康吃 這些是4位癌症醫生的選擇

早餐健康吃 這些是4位癌症醫生的選擇
別在「早上10點半」去麥當勞？前廚師揭意想不到內幕

別在「早上10點半」去麥當勞？前廚師揭意想不到內幕
迅速煮一餐 營養師愛買好市多6種罐頭

迅速煮一餐 營養師愛買好市多6種罐頭