網友P圖惡搞 美商務部長雷蒙多「被代言」華為

中國網友將美國商務部長雷蒙多的照片P圖成華為手機代言人宣傳照。(取材自微博)

華為 新手機Mate 60 Pro掀起搶購熱潮，其發布時間正好與美國商務部 長雷蒙多 訪中行程（8月27日至8月30日）一致，華為回歸成為其打臉美國科技封鎖的實錘。不少中國網友製作雷蒙多手持Mate 60 Pro的宣傳照，笑稱雷蒙多成為華為新款手機的最佳代言人。

中國廣告網報導，新手機未發先售在整個手機行業內都很罕見，在華為歷史上也是首例。這次被稱為史上最強大的Mate手機的Mate 60 Pro發售，新機發布會、大量廣告宣傳、產品渠道鋪設以及預售等等流程一個都沒走，華為僅用一封信和一部宣傳片，就直接開啟現貨銷售。

諷刺的是，Mate 60 Pro的發售選在了美國商務部長雷蒙多訪華期間，這位部長曾威脅稱如果華為放棄5G和晶片的研發，美國商務部將停止對華為制裁，不然將會迎來更猛烈的制裁。

Mate 60 Pro一發售，美國人的吃驚成為華為手機最好的實力背書。不少網友自發製作了「雷蒙多代言華為Mate60」的表情包和哏圖進行大範圍的流傳，照片中，雷蒙多手持Mate 60 Pro，用笑容與手勢推介這隻新手機。這些宣傳照也大量傳到外網，在X平台上，還有外國網友信以為真地詢問華為給了雷蒙多多少代言費。