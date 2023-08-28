反日洶湧 青島日本學校遭投石、天津大爺嗆「炸平日本」

男子著｢日本投降｣衫看日系車展遭轟極端。(視頻截圖)

日本 自8月24日起將核汙水排放入海，在中國官方向日強烈抗議後，反日情緒在中國各地擴散。山東、江蘇等地的日本人學校遭民眾投擲石頭、雞蛋 ，使館的鋼琴演奏會基於安全考量被迫取消，日方呼籲冷靜；男子穿｢日本投降｣衫看日系車展也遭轟極端；天津還有大爺甚至外國人集體跳水抗議並高喊「炸平日本」，引來圍觀群眾叫好。

據日本共同社報導，日本政府相關人士透露，有中國人24日向山東青島的日本人學校校區內投擲石塊，已被公安拘捕，學校設施和學生未受損害。江蘇蘇州的日本人學校校區25日有多處被投擲雞蛋，校方已報警。上海的日本人學校據稱接到抗議電話。

26日，日本外務省亞洲大洋洲局局長鯰博行致電中國駐日使館大使楊宇，針對日本人學校遭擲石一事表示遺憾及憂慮，呼籲中國民眾冷靜行動，也籲請中方保障在華日本人及使館安全。目前在北京、上海的日本大使館門前，有約30名警察和約10輛警車負責值守。原定26日在日駐華使館舉行的一場鋼琴演奏會，也因擔心安全問題而延期舉行。

另據香港01等媒體報導，25日，四川成都有男子穿寫有「日本投降 1945.8.15」字樣T-shirt，參加2023年成都國際車展，在日系車展台看車。這名男子當場被路人圍觀並錄影，指責男子是「極端民族主義分子」。疑似當事男子同伴的影片拍攝者反嗆路人稱，「難道能比過日本排核廢水 極端嗎？」後經車展人員協調後平息爭吵。

另在天津，熱愛跳水的市民們也用「跳水炸彈」方式，抗議日本排放核廢水，視頻在網上熱傳。大爺們站在天津獅橋外側，高喊「給小日本炸平了」等口號，縱身躍入河中。大媽、小夥，甚至外國人也紛紛響應「跳水」。