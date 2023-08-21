德擬隨美遏華 商界反對 智庫：對華脫鈎無異「自殺」

德擬隨美遏華，德智庫示警：無異於自殺。此為示意圖。（取材自澎湃新聞）

美國總統拜登政府早前推出針對中國的投資 限制令，引發各國關注。德國 「商報」援引消息稱，德國經濟部長哈貝克正計畫跟隨美國，通過立法擴大針對外國投資的審查，以限制中國在德影響力。德國商界代表紛紛表明反對，認為德國和歐盟 不應跟隨美國，應避免在對外投資領域「過度監管」，擔心會對德國經濟產生負面影響。另外，德國智庫指出，對華脫鈎無異於「自殺」。

香港文匯報引述德國「商報」獲得的一份政府文件顯示，在美國總統拜登簽署行政令限制對華科技投資後，哈貝克有意跟隨美國，計畫出台「投資審計法」，以擴大中國等非歐盟國家對德投資的審查。

根據德國目前法規規定，歐盟以外的公司和投資者若希望收購一家德國公司，必須經過德國經濟部審查；如果經濟部認定交易「損害公共秩序或安全」，可以下令禁止。「商報」指出，哈貝克希望通過「投資審計法」，大幅收緊針對審查力度，並擴大審查範圍。此外，審查程序會更嚴格，特別是在芯片、人工智能、雲端計算、網絡安全或基礎設施方面。

德國工商聯合會（DIHK）外貿問題專家福格爾巴赫稱，鑑於德國已有針對德企對外投資的廣泛出口管制條例，因此若德國跟隨美國，將存在通過所謂「對外投資篩選」進行過度監管的風險。她還說，「在資本自由流動方面，歐盟應避免實施對外投資審查計畫」，歐盟「還應與美國密切協調，防止美國的投資限令對歐洲經濟產生負面影響」。

此外，各項數據也顯示，德國在華直接投資仍在上升。德國經濟研究所國際經濟與經濟展望研究部門負責人馬蒂斯曾指出，「據估計，德國2022年流入中國的直接投資增長11%，與2021年的增長相若，但比2016年至2020年要強勁得多。」

根據德國聯邦外貿與投資署發布的報告，截至2022年底，中國連續七年成為德國全球最大貿易夥伴。在今年第一季度，德國對華投資高速增長，中國商務部新聞發言人束珏婷表示，今年1至3月，部分國家和地區對華投資較快增長，其中德國來華投資增長了60.8%。

據報導，德國智庫席勒研究所創始人兼主席拉魯什日前表示，不管是對華「去風險」還是「脫鈎」，都不符合德國自身利益，最終只會給德國經濟造成危害。她說，中德兩國經濟聯繫緊密、利益交織，從經濟上來說，對華「脫鈎」、「去風險」無異於「自殺」行為，與中國脫鈎將導致德經濟崩潰。