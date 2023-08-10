中靠「低端」突圍？美媒：北京鉅額補貼 傳統晶片恐傾銷全球

浙江省嘉興市嘉善縣的一家科技公司內，工作人員在查看晶圓。 (中新社)

美國對中國發展先進晶片 技術「卡脖子」，但中國正加速成熟製程晶片（即傳統晶片）發展，且在政府財政補貼支持下，傳統晶片產能不降反升；美歐國家擔心，在非市場手段支撐下，中國製造的傳統晶片將在海外傾銷。

拜登政府9日簽署行政命令，禁止美國投資 中國的量子運算、半導體和部分人工智慧（AI）領域；美國之音報導，美國管控措施雖大幅阻礙中國發展先進晶片製造能力，但沒有觸及中國獲取14奈米以上晶片技術的能力。

報導指出，美國目前禁止向中國出口傳輸速率每秒600GB以上的先進晶片和設備，但輝達 （NVIDIA）為保住中國市場，迅速為中國市場訂製A800晶片，其他美國晶片公司也寄望中國商機，紛紛效仿輝達為中國「量身定做」晶片做法。

據中國光通訊網數據顯示，中國6月份國內晶片產量為321.5億顆，年增5.7%，3月以來連續4個月成長，增速顯著加快，而這些國產晶片目都以成熟製程為主。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）7月26日在智庫美國企業研究所（American Enterprise Institute）研討會上警告，中國投入大量資金補貼，成熟的傳統晶片將面臨產能過剩，這是需要思考並與盟友合作解決的問題。

彭博援引行業組織SEMI 的預測數據，到2026 年，中國將建設26座200毫米和300毫米晶圓的工廠，屆時，美洲和歐洲地區分別都只擁有16座這類晶圓廠。

美國和歐洲都試圖擴大晶片生產，以減少對亞洲的依賴，但將重點先進製程晶片的生產，忽略了傳統製程領域。

學者認為，鑑於中國有不良貿易行為先例，美國和歐洲國家對中國傾銷傳統晶片的擔憂不無道理。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）戰略科技項目主任路易斯（James Lewis）說，採傾銷晶片的做法對中國是巨大誘惑，西方至今沒搞懂如何將中國的非市場經濟融入世界，產能過剩是中國產業政策的一個真實的問題。

華府智庫「資訊技術與創新基金會」（ITIF）副總裁埃澤爾（Stephen Ezell）強調，由於中國晶片生產戰略，是基於政府產出目標和其他非市場驅動的戰略目標，在某個時候，成熟製程晶片供應過剩可能性很高，將壓低全球市場價格。

歐洲國家尤其擔心在傳統製程晶片對中國的依賴；哥本哈根商學院的傅道格說：「許多汽車製造商已開始投資內部的（晶片）產能，但與使用外部晶圓廠相比，成本結構增加負擔。」

此外，觀察者網報導，美國眾議院「中國問題特別委員會」主席等人致函美國聯邦通信委員會（FCC），繼續炒作所謂「中國通信技術安全威脅」，要求FCC調查包括上海移遠通信技術股份有限公司（Quectel）、深圳廣和通無線股份有限公司（Fibocom）等在內的中國物聯網無線通信模組供應商。