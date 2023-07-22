環時：季辛吉帶回忠告 白宮國安會議發言人柯比該聽聽

美國前國務卿季辛吉訪問中國。（路透）

美國前國務卿季辛吉訪華受到熱情接待，白宮國安會議發言人柯比 (John Kirby)表示，「遺憾一位美國公民可見到中國防長並對話，美國官員做不到」，環球時報社評指出，還有分析人士和媒體稱北京 在打「老朋友」牌，拉攏那些可能有助改變華盛頓觀點的人，甚至有人宣稱是「中國故意採取的戰略」，這些說法都極其幼稚可笑，柯比該聽聽百歲老人帶回去的忠告。

社評說，為什麼「一位公民」能超越華府 官員得到更高的禮遇和尊重，難道華盛頓心裡沒點數嗎？這些年，對華務實理性在美國已經被嚴重邊緣化，華盛頓的對華政策常常是在極端保護主義和各種怨恨情緒的逆流裹挾下四處飄蕩、衝撞，中美關係的迴旋空間被大大壓縮。

它稱，百歲季辛吉仍然要在促進中美關係穩定、避免發生衝突方面承擔一個引人注目的角色，這一來說明美國的外交智慧後繼無人，二來說明中美良性溝通渠道的欠缺。

社評表示，美國一些人故意曲解「老朋友」這個詞，甚至有人說它是一個陷阱，這反映出美國社會看待中國的不健康心態，以及中美之間缺乏互信的現實。

該社評指出，柯比在20日的記者會上也表示，美國政府官員「期待聽取季辛吉帶回來的消息，聽聽他聽到了什麼，看到了什麼，了解到了什麼」。希望華盛頓能謙虛、誠懇地好好聽一聽這位百歲老人帶回去的忠告。

另據南華早報報導，季辛吉訪問北京，這位深獲中國政界信賴的外交圈百歲耆老，造訪期間會晤中國領導人習近平，雙方看似相談甚歡，但期間的沙盤推演卻至少始於兩個月前。

報導說，熟悉內情的消息來源指出，季辛吉此行至少兩個月前開始籌備，這位深受華府和北京政壇菁英敬重的老人以民間人士身分訪中，意在與中共政界談得更交心，通常正式訪問不容易談得這麼深入。