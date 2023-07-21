不配合新冠調查 美中止資助武漢病毒所

中國武漢病毒研究所。（路透資料照片）

美國政府以中國科學院武漢病毒研究所 不提供新冠病毒相關文件為由，停止提供聯邦資助。據彭博報導，美國衛生及公共服務部 （HHS）17日向武漢病毒研究所發出通知，指自去年9月以來的評估發現，武漢病毒研究所未能符合聯邦規定，將完全剝奪其受資助的資格。

中央社引述路透報導，美國中止對中國武漢病毒研究所的聯邦資助，理由是外界多年來不斷對新冠疫情 起源與其可能扮演的角色提出質疑，該研究所卻未能提供是否遵守生物安全規範等文件。

據報導，據HHS聲明，自2020年7月以來，武漢病毒研究所（WIV）一直沒有獲得美國國家衛生研究院（NIH）的聯邦資助。美國衛生及公共服務部還說，希望禁止這個中國研究機構參與未來的政府採購和非採購項目。

根據美國衛生及公共服務部的備忘錄，經過長達數月審查後，17日採取此一措施，理由是「武漢病毒研究所未遵守聯邦法規，迄今也未負起責任」。

美國衛生及公共服務部發言人在聲明中表示：「鑑於武漢病毒研究所可能違反美國國家衛生研究院生物安全規範的疑慮，而該研究所並未向美國國家衛生研究院提供所需文件，因此採取這項措施。」

自武漢市2019年底通報第一批新冠病毒人類確診病例以來，疫情起源一直是美國激烈爭論的話題。美國政府今年6月解密的報告指出，情報機構並未發現任何直接證據表明新冠疫情源於武漢病毒研究所的事故。

另據新華社報導，中國駐美國大使謝鋒19日應邀出席阿斯彭安全論壇時表示，近期，美國內圍繞對華政策進行了一些反思，中美開展一系列高層交往，進行坦誠、深入、建設性溝通。

謝鋒並向美方提出要求：一是縮短負面清單，停止制裁中國實體和個人，防止黑天鵝、灰犀牛事件對中美關係造成新的干擾和衝擊。二是拉長正面清單，包括增加客運航班，調整赴華旅行提醒，續簽「中美科技合作協定」，在入境、簽證等方面為各界人士互訪提供便利。三是要把支持中美關係的人找出來，推動中美關係逐步回歸正軌。