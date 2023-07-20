長江存儲喊美買回設備 中分析師：有替代企業供應 有底氣
美國對中國祭出晶片出口管制措施，中國記憶體晶片製造龍頭長江存儲董事長陳南翔表示，長江存儲的先進設備買不到零件幾乎無法修復，彷彿成畸形擺設，他並呼籲美方回購設備；中國分析師指出，陳南翔請美供應商把設備買回去，意味著已找到替代企業供應相關設備，發言非常有底氣。
陳南翔6月底在「2023中國國際半導體展」發表主題演講時的前述談話，近日在中國網路上流傳。陳南翔說，「我想做個呼籲，去建設你們（美國供應商）的誠信，體現於你們的公平原則。應該設一個時間，把設備在新的條件下回購，這樣才公平。」
美國商務部去年底將長江存儲等36家中企列入「實體清單」，美國供應商須獲許可，才得以向這些中國客戶出口技術，導致這些企業難以取得尖端半導體與其生產設備。
中國科技產業分析師項立剛則認為，陳南翔請美供應商把設備買回去，意味著已找到替代企業供應相關設備，發言非常有底氣，而非中國晶片業陷入困境。他並稱，長江存儲也能向荷商艾司摩爾、日商尼康、上海微電子裝備等公司購入同等級光刻機。
這場演講是陳南翔自2022年10月擔任長江存儲董事長、代理執行長後，第一次公開發表演講，這也是他近年罕見公開提及美中晶片戰，對自身公司的影響。
陳南翔在演講中還提到，他認同台積電創辦人張忠謀所說的「全球化已死」，因為構成全球化的和諧要素已逐一被打破。他指出，當前全球半導體產業正面臨地緣政治訴求，及國家安全訴求所帶來的巨大不確定性，進入「再全球化」階段，意即國際合作規則迅速瓦解，各國都欲把控半導體產業鏈，使晶片本地製造。
陳南翔直指，全球半導體產業將進入動盪且無序的時刻，衝擊現有的全球供應鏈、全球產業格局、分工與產業發展模式。也因此，他對2030年全球半導體產業實現一兆美元產值的目標抱持懷疑態度。
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