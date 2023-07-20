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長江存儲喊美買回設備 中分析師：有替代企業供應 有底氣

記者陳宥菘／綜合報導
美國對中國祭出晶片出口管制措施，中國記憶體晶片製造龍頭長江存儲的先進設備買不到零件幾乎無法修復，示意圖。(路透)
美國對中國祭出晶片出口管制措施，中國記憶體晶片製造龍頭長江存儲的先進設備買不到零件幾乎無法修復，示意圖。(路透)

美國對中國祭出晶片出口管制措施，中國記憶體晶片製造龍頭長江存儲董事長陳南翔表示，長江存儲的先進設備買不到零件幾乎無法修復，彷彿成畸形擺設，他並呼籲美方回購設備；中國分析師指出，陳南翔請美供應商把設備買回去，意味著已找到替代企業供應相關設備，發言非常有底氣。

陳南翔6月底在「2023中國國際半導體展」發表主題演講時的前述談話，近日在中國網路上流傳。陳南翔說，「我想做個呼籲，去建設你們（美國供應商）的誠信，體現於你們的公平原則。應該設一個時間，把設備在新的條件下回購，這樣才公平。」

美國商務部去年底將長江存儲等36家中企列入「實體清單」，美國供應商須獲許可，才得以向這些中國客戶出口技術，導致這些企業難以取得尖端半導體與其生產設備。

中國科技產業分析師項立剛則認為，陳南翔請美供應商把設備買回去，意味著已找到替代企業供應相關設備，發言非常有底氣，而非中國晶片業陷入困境。他並稱，長江存儲也能向荷商艾司摩爾、日商尼康、上海微電子裝備等公司購入同等級光刻機。

這場演講是陳南翔自2022年10月擔任長江存儲董事長、代理執行長後，第一次公開發表演講，這也是他近年罕見公開提及美中晶片戰，對自身公司的影響。

陳南翔在演講中還提到，他認同台積電創辦人張忠謀所說的「全球化已死」，因為構成全球化的和諧要素已逐一被打破。他指出，當前全球半導體產業正面臨地緣政治訴求，及國家安全訴求所帶來的巨大不確定性，進入「再全球化」階段，意即國際合作規則迅速瓦解，各國都欲把控半導體產業鏈，使晶片本地製造。

陳南翔直指，全球半導體產業將進入動盪且無序的時刻，衝擊現有的全球供應鏈、全球產業格局、分工與產業發展模式。也因此，他對2030年全球半導體產業實現一兆美元產值的目標抱持懷疑態度。

晶片 台積電 商務部

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