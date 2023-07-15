我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又做出詭異舉動？拜登狂咬女童肩膀 遭嫌棄畫面瘋傳

外交機關、僑界動員 南加鄭姓父子住所有著落

出席多場東盟外長會 王毅：中國願簽東南亞無核條約

中國新聞組／北京15日電
中共中央外辦主任王毅（右七）13日於印尼雅加達出席東盟與中日韓（10+3）外長會。（新華社）
中共中央外辦主任王毅（右七）13日於印尼雅加達出席東盟與中日韓（10+3）外長會。（新華社）

中共中央外事辦主任王毅連日參加多場東南亞國家聯盟（東盟，ASEAN）外長會議，王毅分別在會中提出「3個堅持」及「5個共同」主張，重申中國願率先簽署「東南亞無核武器區條約」議定書，獲與會各國肯定。王毅並駁斥個別國家提及南海仲裁，稱這明顯是一場政治操弄，「中國和東盟不需要教師爺」，將繼續加快達成「南海行為準則」指針文件。

據外交部網站、新華社報導，當地時間13日，王毅在雅加達出席中國─東盟（10+1）外長會時表示，中方支持東盟打造經濟增長中心，願與東盟加強團結協作，攜手推進亞洲現代化進程。並強調同東盟推動「一帶一路」倡議，加快中國東盟自貿區3.0版談判，加強粵港澳大灣區和海南自貿港同東盟發展規畫對接合作。

王毅並提出「5個共同」主張。一是共同弘揚友好合作精神，中方重申願率先簽署「東南亞無核武器區條約」議定書。二是共同堅持開放的區域主義，抵制各種逆全球化和「脫鈎斷鏈」。三是共同釋放新的合作潛能。四是共同應對全球風險挑戰。五是共同維護地區和平穩定，力爭早日達成「南海行為準則」。

報導指出，各方表示，讚賞中方率先表示願簽署「東南亞無核武器區條約」議定書。各方歡迎「南海行為準則」取得重要進展，彰顯區域國家團結互信，也為和平解決分歧樹立了樣板。願同中方加快推進自貿區升級談判。會議並通過關於中國加入「東南亞友好合作條約」20周年紀念聯合聲明和加快達成「南海行為準則」指針文件。

同日，王毅並在出席東盟與中日韓（10+3）外長會時提出「3個堅持」建議。一是堅持開放合作，加快推動區域一體化進程：支持香港作為首批成員加入RCEP，並建設穩定、暢通、基於比較優勢的區域產供鏈體系。二是堅持共同安全，不斷提升危機應對效能：日本核污染水排海茲事體大，不應擅自行事。三是堅持創新引領，充分挖掘可持續發展潛能。

報導指出，日、韓和東盟各國外長一致認為應推動10+3機制與時俱進，高質量實施RCEP，打造數字經濟、創新科技、能源轉型、電動汽車等新的增長點，助力東盟打造全球增長中心。

另當地時間7月14日，王毅在雅加達出席東亞合作系列外長會，駁斥了個別國家提及南海仲裁和所謂航行自由。王毅表示，南海仲裁案明顯是一場政治操弄，奉勸個別國家不要再炒作早已過時的「老戲碼」。希望域外國家尊重中國和東盟作出的努力，「不要再派那麼多先進艦機來這裡耀武揚威」；中國和東盟不需要教師爺，我們完全有信心、有智慧、有能力把南海建設成為和平之海、友誼之海、合作之海。

王毅 東南亞 RCEP

上一則

王毅見日外相 關切福島核汙排海 「不要一意孤行」

下一則

保護海外中國公民 中9月起新領事條例施行

延伸閱讀

微軟稱中國駭客利用程式瑕疵 盜美政府機關電郵

微軟稱中國駭客利用程式瑕疵 盜美政府機關電郵
王毅：警惕北約試圖插足東協、引冷戰思維和陣營對抗

王毅：警惕北約試圖插足東協、引冷戰思維和陣營對抗
王毅駁斥南海仲裁案：不要再炒作早已過時的「老戲碼」

王毅駁斥南海仲裁案：不要再炒作早已過時的「老戲碼」
傳日本將砸800億日圓補償福島漁業 中外交部：說明大有問題

傳日本將砸800億日圓補償福島漁業 中外交部：說明大有問題

熱門新聞

網傳這張疑似「地鐵活春宮」照片，拍攝者稱是發生在大連地鐵。（取材自微博）

中國地鐵又見活春宮 大連驚見男把頭鑽女伴裙裡「吃海鮮」

2023-07-08 09:30
葉倫(中)訪中行的第三天便邀請六名女性經濟學家共進午餐，希望中國繼續開放的同時，也期許女性扮演關鍵角色。(Getty Images)

葉倫是吃貨？她進北京餐廳 不只吃烤鴨 還點了剁椒魚頭

2023-07-09 00:36
外交部長秦剛已有十多天沒有公開露面，引發猜測。圖為2023年4月21日，秦剛在上海的藍廳論壇開幕式上發表演講後走下台。(Getty Images)

消失12天、對外行程取消… 全民好奇：秦剛在哪？

2023-07-08 06:30
著名科幻小說作家郝景芳。（取材自都市快報）

葉倫訪華宴9女經濟學者 2人身分被證實 網罵：美帝認證者

2023-07-10 15:57
女子被壓制在地。（視頻截圖）

女在滬「辱華」 稱看穿中國人惡心 被地鐵乘客鎖喉壓制

2023-07-09 08:30
秦剛。(路透)

實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出

2023-07-14 22:01

超人氣

更多 >
實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出

實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出
紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明

紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明
15年來首見 中國將不再是美國最大進口國 被「這2國」超車

15年來首見 中國將不再是美國最大進口國 被「這2國」超車
褪黑激素含量高 這種堅果可助入睡

褪黑激素含量高 這種堅果可助入睡
長島連環殺人案嫌犯抓獲 59歲建築師拒認罪

長島連環殺人案嫌犯抓獲 59歲建築師拒認罪