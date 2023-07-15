出席多場東盟外長會 王毅：中國願簽東南亞無核條約

中共中央外辦主任王毅（右七）13日於印尼雅加達出席東盟與中日韓（10+3）外長會。（新華社）

中共中央外事辦主任王毅 連日參加多場東南亞 國家聯盟（東盟，ASEAN）外長會議，王毅分別在會中提出「3個堅持」及「5個共同」主張，重申中國願率先簽署「東南亞無核武器區條約」議定書，獲與會各國肯定。王毅並駁斥個別國家提及南海仲裁，稱這明顯是一場政治操弄，「中國和東盟不需要教師爺」，將繼續加快達成「南海行為準則」指針文件。

據外交部網站、新華社報導，當地時間13日，王毅在雅加達出席中國─東盟（10+1）外長會時表示，中方支持東盟打造經濟增長中心，願與東盟加強團結協作，攜手推進亞洲現代化進程。並強調同東盟推動「一帶一路」倡議，加快中國東盟自貿區3.0版談判，加強粵港澳大灣區和海南自貿港同東盟發展規畫對接合作。

王毅並提出「5個共同」主張。一是共同弘揚友好合作精神，中方重申願率先簽署「東南亞無核武器區條約」議定書。二是共同堅持開放的區域主義，抵制各種逆全球化和「脫鈎斷鏈」。三是共同釋放新的合作潛能。四是共同應對全球風險挑戰。五是共同維護地區和平穩定，力爭早日達成「南海行為準則」。

報導指出，各方表示，讚賞中方率先表示願簽署「東南亞無核武器區條約」議定書。各方歡迎「南海行為準則」取得重要進展，彰顯區域國家團結互信，也為和平解決分歧樹立了樣板。願同中方加快推進自貿區升級談判。會議並通過關於中國加入「東南亞友好合作條約」20周年紀念聯合聲明和加快達成「南海行為準則」指針文件。

同日，王毅並在出席東盟與中日韓（10+3）外長會時提出「3個堅持」建議。一是堅持開放合作，加快推動區域一體化進程：支持香港作為首批成員加入RCEP ，並建設穩定、暢通、基於比較優勢的區域產供鏈體系。二是堅持共同安全，不斷提升危機應對效能：日本核污染水排海茲事體大，不應擅自行事。三是堅持創新引領，充分挖掘可持續發展潛能。

報導指出，日、韓和東盟各國外長一致認為應推動10+3機制與時俱進，高質量實施RCEP，打造數字經濟、創新科技、能源轉型、電動汽車等新的增長點，助力東盟打造全球增長中心。

另當地時間7月14日，王毅在雅加達出席東亞合作系列外長會，駁斥了個別國家提及南海仲裁和所謂航行自由。王毅表示，南海仲裁案明顯是一場政治操弄，奉勸個別國家不要再炒作早已過時的「老戲碼」。希望域外國家尊重中國和東盟作出的努力，「不要再派那麼多先進艦機來這裡耀武揚威」；中國和東盟不需要教師爺，我們完全有信心、有智慧、有能力把南海建設成為和平之海、友誼之海、合作之海。