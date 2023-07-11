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中國新一輪國企改革 目標「做大做強做優」

中國新聞組／北京11日電
中國鐵建工人修築滇藏鐵路麗香段。（圖取自中國鐵建微博）
中國鐵建工人修築滇藏鐵路麗香段。（圖取自中國鐵建微博）

中國媒體報導，新一輪國企改革深化提升行動即將拉開帷幕，中國鐵建、南方電網等央企正積極部署；專家認為國企「做大做強做優」，已經成為大國博弈格局下增強競爭力的重要方式。

中國證券報報導，近期，多家央企披露新一輪國企改革思路。其中中國鐵建近日表示，將緊緊圍繞聚焦高品質發展，實現「一增一穩四提升」的年度總體目標，在更大範圍、更深層次實施新一輪改革深化提升行動，加快培育建設世界一流綜合建設產業集團。

南方電網指出，要以更大力度推進新型電力系統和新型能源體系建設，不斷加強南方區域電力市場建設攻堅力度，更好促進電力資源優化配置，支撐服務雙碳目標實現。

中核集團則強調，將以加快打造世界一流核工業集團為引領，以提高企業核心競爭力和增強核心功能為重點，打造現代新國企、營造公平競爭市場環境持續深化改革，深入實施新一輪國企改革深化提升行動。

三峽集團也表示，將全力以赴謀劃實施好新一輪國企改革深化提升行動，加快完善中國特色國有企業現代公司治理，服務現代化產業體系建設、加快建成世界一流清潔能源集團和國內領先的生態環保企業。

報導指出，專家認為，央企借助資本市場更好地開展混改、併購重組、資產上市、布局新經濟、整合上下游產業鏈，推動國有企業「做大做強做優」，已經成為大國博弈格局之中，中國企業增強競爭力的重要方式。

此外，各地也積極部署新一輪國企改革行動。

6月29日，由重慶交運集團、重慶國際物流集團、重慶港務物流集團三家企業為基礎組建而成的重慶物流集團舉行揭牌儀式，正式拉開重慶加快實施國有企業戰略性重組專業化整合的大幕。

另遼寧省國資委相關負責人近日表示，將制定省屬企業重組整合方案，擬推動14家省屬企業重組整合至10家左右，形成分工明確、協調發展的國家出資企業格局。

據招商銀行研究院報告，未來，地方國企圍繞產業體系建設，將大力推動戰略重組與專業化整合，且創新也將成為各地國企的重要命題，並在細化企業屬性和定位基礎上，進一步推動世界一流企業價值創造行動。

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