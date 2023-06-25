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俄羅斯瓦格納兵變 為何他們憂心「中國是下一個」?

中國新聞組／北京25日電
瓦格納傭兵集團一度武力控制羅斯托夫地區。(取材自微博)
瓦格納傭兵集團一度武力控制羅斯托夫地區。(取材自微博)

俄羅斯傳兵變，傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）創辦人普里格津24日武裝力量控制羅斯托夫地區，網友看到消息後熱議，有人坦言「俄羅斯倒了下一個就是中國」也有人稱「俄羅斯垮了，中國可以收復歷史上失去的領土了」。在羅斯托夫定居的中國人表示，由於事前沒有任何預兆，他們什麼都沒準備，不過目前當地暫未出現交火，商場等多數公共設施關閉。

法廣報導，俄羅斯政府與瓦格納內訌的消息，一度占據微博熱搜第一，網友看過新聞直呼「這是內亂了？」、「最能打的部隊叛亂」；也有人帶著看熱鬧的心態，稱若俄國轉弱，那麼之前被俄羅斯吞下的土地可以收復了。

不過有些網友憂心忡忡，直指之前都是俄羅斯頂在前面，若是俄國完了，歐美就會轉而全力對付中國，「沒人頂著，下一個被針對就是我們了」，還有人危言「當局要滿大街抓人去前線，我看你還樂不樂」。

相隔一夜，瓦格納車隊離開羅斯托夫，網友又熱議，「美國和北約，烏克蘭這次失望了」、「瓦格納和普京在唱雙簧，這計策太妙了」、「是誰導演這場戲」、「這趟油錢誰給報了」。

不過在瓦格納控制的羅斯托夫定居中國人一度驚魂，「事前沒有任何預兆，我們什麼都沒準備」，還好當地未出現交火，商場等多數公共設施關閉。

南方都市報報導，在俄羅斯拉赫瑪尼諾夫音樂學院博士畢業生小言說，大家目前相安無事，但課程與考試全部推遲，學校和宿舍都封閉了，外出買飯都要寫免責聲明。

另一個林女士表示，沒任何預兆，什麼都沒準備，目前大家的生活照常，但商場和孩子的培訓機構都已經停止營業。家人們都留在家裏留意進一步的消息變化。

此事件在中國也引發高度關注。香港01報導，環球時報前總編輯、胡錫進指出，武裝叛亂在俄羅斯沒有傳統，這次普里格津發動瓦格納武裝叛亂，很類似中國古代中原王朝的「節度使之亂」或者「將軍之亂」，是個很突然的個例。

胡錫進指出，瓦格納兵變對普亭政府和俄羅斯的政治穩定造成了巨大衝擊，帶來深刻的不確定性，接下來「什麼都可能發生」。他判斷無論俄羅斯政治上會續演什麼，普里格津個人的政治結局一定會是悲劇性的。

俄羅斯 俄國 導演

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