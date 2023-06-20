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美中關係陰影下 留學生為斷航、遭限制行動盤算

無意重啟軍事對話機制 布林肯「最想達成的事」遭拒

中國新聞組／北京20日電
中國國家主席習近平19日下午在北京會見美國國務卿布林肯。(新華社)
中國國家主席習近平19日下午在北京會見美國國務卿布林肯。(新華社)

美國國務卿布林肯19日在北京會見中國國家主席習近平，布林肯會後透露此行「最想達成的事」沒有達成。布林肯表示，訪中最優先協商事項是恢復美中軍方對話機制，但被北京當局拒絕了。 

中央社報導，美國國務院發言人米勒19日透過新聞稿指出，布林肯與習近平、中共中央外事委辦公室主任王毅、中國國務委員兼外交部長秦剛等人就雙邊關係的關鍵優先事項以及一系列全球與區域議題進行坦誠、實質與具建設性討論。布林肯強調所有議題保持開放溝通管道的重要性，以減少誤判風險。

在談到美中軍事溝通管道是否有機會重啟時，布林肯指出，他在這次訪中行程中反覆向中方提及軍事溝通管道的重要性，鑑於近來美中多次在空中與海上遭遇事件，更強調重啟軍事溝通管道絕對有必要，但「目前中方尚未同意推進這一進程」，這是美方會持續努力的優先事項。

美國國防部印太事務助理部長瑞特納曾公開表示，美方提出的任何官方或非官方通話、會談，都被中方拒絕或無視，包括利用6月初在新加坡舉行香格里拉對話的機會、邀請中國國防部長李尚福與美國國防部長奧斯汀進行雙邊會談遭拒。

美中兩國近年因為台灣、南海等問題陷入對立，雙方軍事較勁意味濃厚，去年8月中方更因美前眾議院議長裴洛西訪台，單方面取消安排美中兩軍戰區領導通話、取消美中國防部工作會晤、取消美中海上軍事安全磋商機制會議等，不少專家學者此前便示警若雙方不盡快重建軍事對話管道，很可能錯判情勢釀衝突。

布林肯 國防部 北京

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