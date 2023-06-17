管它中美如何緊繃 從馬斯克到蓋茲…半年逾40老闆們訪北京

中國國家主席習近平16日在北京會見來訪的微軟創辦人比爾蓋茲。圖為北京街頭屏幕播放兩人會見畫面。(Getty Images)

儘管中美關係持續緊繃，美國大老闆們正在湧向北京 ，從馬斯克 到比爾蓋茨，中間還有一個庫克，媒體粗估，光在今年上半年，已有超過40名外企高管訪華。中國外交部發言人汪文斌對此表示，多數受訪外國企業仍然看好中國經濟發展前景。

綜合媒體報導，微軟創始人比爾蓋茨14日在推特發文稱已抵達北京，這是他自2019年以來首次抵達北京。

據不完全統計，2023年上半年，已有超過40名外企高管訪華，包括馬斯克、庫克等知名企業家，覆蓋汽車、電子科技、消費、製造業、醫療、金融等多個領域。

汪文斌16日在外交部例行記者會上表示，我們樂見外資企業在華投資興業，深耕中國市場。他指出，今年初以來，中國經濟運行延續恢復態勢，中國市場的超強韌性和巨大吸引力持續顯現。「近期一些外國在華商會發布報告顯示，多數受訪外國企業仍看好中國經濟發展前景。」

汪文斌稱，中方將堅定不移實行高水平對外開放，敞開大門搞建設，同各國一起合作實現共贏。

另據大公報報導，由美國政治新聞網站Politico主辦的「全球科技日」論壇15日在英國舉行，中美科技競爭成為會議討論主題之一。一些來自歐盟 、新加坡和馬來西亞的與會官員表示，他們不願加入美國發起的陣營對抗，將繼續與中國合作。

據報導，馬來西亞通訊與數字部部長法米說：「對馬來西亞而言，中國是一個重要的貿易夥伴。馬來西亞是一個中立國，我們堅持自由市場政策。」歐盟委員會通信網絡內容與技術總司高級官員西奧利亦表示，歐盟希望與作為經濟大國的中國合作。

對於一些美國超級老闆接踵前往北京，法廣引述法新社評論說，這差不多是新冠疫情爆發前的景象，三年之後，當中國國家主席習近平下令執行讓中國與世隔絕的清零政策終結之後，斷了的線似乎又接上了。

評論指出，儘管中國經濟從沒有像今天這樣不景氣，青年失業率即使依據官方保守數字也創下20.8%新高，美國老闆們到北京，至少顯示他們對中國以及對美中兩經濟巨頭關係的某種樂觀期待。

不過，評論也稱，奉行實用主義的美國企業家長久以來在為加強美中關係辯護，他們認為這樣將會促進中國進行經濟和政治改革。但是，一個自習近平上位以來越來越封閉的中國，讓美國企業家們的這種說法失去了份量，從前影響力巨大的一些企業集團也隨之邊緣化。