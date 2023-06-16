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上任總理首度出訪 李強將赴德、法

記者謝守真／綜合報導
中國國務院總理李強。（Getty Images）
中國國務院總理李強。（Getty Images）

中國積極發展多邊外交，外交部宣布，國務院總理李強6月18日起訪問德、法兩國，這也是李強上任總理職務後首次出訪行程。

外交部發言人汪文斌昨天在例行記者會上宣布，應德國總理蕭茲、法國政府邀請，李強將於18日至23日到訪德國、法國。李強將對德國進行正式訪問，並舉行第7輪中德政府磋商。另外，李強也會對法國進行正式訪問，並出席新全球融資契約峰會。

汪文斌指出，此次李強出訪將是上任總理後首次出訪，當中之一選擇法國，體現中國對中法關係的高度重視。此次目的在加強溝通協調，推動中法全面戰略夥伴關係不斷發展，為中歐關係健康穩定發展作出新貢獻。

另據法國「言論報」報導，法國將於6月22日和23日在巴黎舉行新金融公約峰會，該會議目的在達成新的全球金融協議。預計將有約40位國家元首和政府領袖出席，其中包括德國總理蕭茲、巴西總統魯拉等人。李強確定出席法國總統馬克宏主持的這個峰會，可視為對馬克宏多邊主義理念表態支持。

出訪德國部分，中國國務委員兼外長秦剛5月訪問柏林表示是為第7輪中德政府磋商準備，並指「這將是疫情發生以來雙方首次線下舉行政府磋商，也是兩國新一屆政府的首次全面對接。」

李強 德國 馬克宏

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