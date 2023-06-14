我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自助機台也得給？美國小費文化漸越界 遭厭倦

布林肯訪華前與中外長通話 秦剛籲停止干涉中國內政

又見戰狼？中大使稱「賭華輸必悔」惹火尹錫悅

中國新聞組／北京14日電
中國駐南韓大使邢海明。（中新社）
中國駐南韓大使邢海明。（中新社）

中國駐韓大使邢海明日前「賭中國輸會後悔」的言論，引發南韓政府不滿，南韓總統尹錫悅表示，他懷疑邢海明是否具相互尊重和增進韓中友誼的態度，南韓執政黨秘書長更痛批邢海明宛如清朝袁世凱干涉朝鮮王朝內政。中國反指南韓過度反應，雙邊互槓也讓南韓內部親中、反中對立更加激化。

韓聯社報導，中國駐韓大使邢海明8日在與南韓最大在野黨黨魁李在明會見時，以不點名方式批評尹錫悅政府親美的外交政策基調，指美國正竭力打壓中國，「有的人賭美國贏、中國輸」，提醒「現在賭中國輸的人今後一定會後悔」。

南韓總統尹錫悅。（歐新社）
南韓總統尹錫悅。（歐新社）

尹錫悅13日在龍山總統府召開國務會議。尹錫悅在會上表示，邢海明作為外交官，他質疑邢海明是否具有相互尊重和增進友誼的態度。他說，邢海明的言行令南韓人民不悅。

南韓總統辦公室高層人士還表示，南韓總統室將邢海明的發言內容和原委看得非常嚴重。據悉，尹錫悅還在幕僚面前批評個別政界人士會見外國大使時盲目聽取其意見的行為。

對此，中國外交部發言人汪文斌指責部分媒體對邢海明的爭議報導不符事實。汪文斌說，邢海明的職責就是與南韓各界人士廣泛接觸交流，增進彼此的了解與合作；言下之意就是中方不打算因為這次事件召回或撤換邢海明。

值得注意的是，南韓內部親中、反中對立更加激化。南韓前總統金大中、盧武鉉任內的多名統一、外交部長官指責尹錫悅錯估美中情勢，「招致這種狀況本身就代表外交失敗」。而反中派的執政黨國民力量則是要求將邢海明列為「不受歡迎人物」。

胡錫進：冷淡就冷淡吧

環球時報前總編輯胡錫進稱，觀看邢海明演講全文看不出來有什麼錯誤地方。

胡錫進指出，中韓關係變糟最大的變量毫無疑問是尹錫悅上台和他推動南韓在中美之間選擇站的錯誤表現。尹錫悅的思維和價值取向決定中韓關係會在他的任內冷淡，「冷淡就冷淡吧，中國無需太在乎」，保持對韓外交的平常心就好。

中國戰狼外交官在國際上屢出驚人言論，駐法國大使盧沙野日前稱「前蘇聯加盟共和國沒有主權國家地位」引發歐洲多國抗議，逼北京聲明不代表中國外交政策。

南韓 北京 盧沙野

上一則

美申請重回UNESCO 中：美不能把加入國際組織當「逛公園」

延伸閱讀

頻發言惹議的中駐法大使盧沙野將返國？傳掌對外友協

頻發言惹議的中駐法大使盧沙野將返國？傳掌對外友協
捍衛國家 尹錫悅：美韓同盟已升級為「以核武為基礎的聯盟」

捍衛國家 尹錫悅：美韓同盟已升級為「以核武為基礎的聯盟」
中國在南沙島礁設浮標 胡錫進：不讓菲國「仗美耍混」

中國在南沙島礁設浮標 胡錫進：不讓菲國「仗美耍混」
尹錫悅G7場邊會澤倫斯基 承諾提供掃雷設備等支援

尹錫悅G7場邊會澤倫斯基 承諾提供掃雷設備等支援

熱門新聞

董思槿曾曬出自己的撩人性感照，網民稱她是真正的白富美。(取材自微博)

國企高管「牽手門」誰包養誰？小三豔照曝光、網喊頂不住

2023-06-09 12:42
翟欣欣離婚索討千萬，疑致夫跳樓自殺，一審判她退還男方上千萬財產。（取材自百度百科）

閃婚41天就離 她索要千萬財產逼死丈夫 家屬6年後等來正義

2023-06-10 14:25
寰球工程項目公司高管在街頭被拍到牽手外遇對象，畫面曝光後，女子身分也被起底。（視頻截圖）

「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司

2023-06-08 08:30
南韓網紅邊娥英在柬埔寨去世。（取材自微博）

傷痕累累…韓美女網紅慘死柬埔寨 中國籍夫婦裹紅布棄屍

2023-06-13 09:30
田豐母親一直在尋找她失蹤的兒子。（取材自新民周刊）

又見中國留學生失蹤 他在加拿大失蹤半年 被發現已成遺體

2023-06-10 13:10
副書記黃女開門。（取材自百姓關注）

偷吃? 彭州女副書記穿吊帶睡衣為男書記開門 女方夫指證歷歷

2023-06-10 08:30

超人氣

更多 >
傷痕累累…韓美女網紅慘死柬埔寨 中國籍夫婦裹紅布棄屍

傷痕累累…韓美女網紅慘死柬埔寨 中國籍夫婦裹紅布棄屍
社安金可扣除6款項 讓你領不到那麼多錢

社安金可扣除6款項 讓你領不到那麼多錢
Instant Pot母公司申請破產 華人驚：「萬能鍋」超好用

Instant Pot母公司申請破產 華人驚：「萬能鍋」超好用
罐頭沒吃完 把食物留在罐內安全嗎？農業部這樣說

罐頭沒吃完 把食物留在罐內安全嗎？農業部這樣說
前幕僚長：川普遭定罪、坐牢機會都非常高

前幕僚長：川普遭定罪、坐牢機會都非常高