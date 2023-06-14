又見戰狼？中大使稱「賭華輸必悔」惹火尹錫悅

中國駐南韓大使邢海明。（中新社）

中國駐韓大使邢海明日前「賭中國輸會後悔」的言論，引發南韓 政府不滿，南韓總統尹錫悅表示，他懷疑邢海明是否具相互尊重和增進韓中友誼的態度，南韓執政黨秘書長更痛批邢海明宛如清朝袁世凱干涉朝鮮王朝內政。中國反指南韓過度反應，雙邊互槓也讓南韓內部親中、反中對立更加激化。

韓聯社報導，中國駐韓大使邢海明8日在與南韓最大在野黨黨魁李在明會見時，以不點名方式批評尹錫悅政府親美的外交政策基調，指美國正竭力打壓中國，「有的人賭美國贏、中國輸」，提醒「現在賭中國輸的人今後一定會後悔」。

南韓總統尹錫悅。（歐新社）

尹錫悅13日在龍山總統府召開國務會議。尹錫悅在會上表示，邢海明作為外交官，他質疑邢海明是否具有相互尊重和增進友誼的態度。他說，邢海明的言行令南韓人民不悅。

南韓總統辦公室高層人士還表示，南韓總統室將邢海明的發言內容和原委看得非常嚴重。據悉，尹錫悅還在幕僚面前批評個別政界人士會見外國大使時盲目聽取其意見的行為。

對此，中國外交部發言人汪文斌指責部分媒體對邢海明的爭議報導不符事實。汪文斌說，邢海明的職責就是與南韓各界人士廣泛接觸交流，增進彼此的了解與合作；言下之意就是中方不打算因為這次事件召回或撤換邢海明。

值得注意的是，南韓內部親中、反中對立更加激化。南韓前總統金大中、盧武鉉任內的多名統一、外交部長官指責尹錫悅錯估美中情勢，「招致這種狀況本身就代表外交失敗」。而反中派的執政黨國民力量則是要求將邢海明列為「不受歡迎人物」。

胡錫進：冷淡就冷淡吧

環球時報前總編輯胡錫進稱，觀看邢海明演講全文看不出來有什麼錯誤地方。

胡錫進指出，中韓關係變糟最大的變量毫無疑問是尹錫悅上台和他推動南韓在中美之間選擇站的錯誤表現。尹錫悅的思維和價值取向決定中韓關係會在他的任內冷淡，「冷淡就冷淡吧，中國無需太在乎」，保持對韓外交的平常心就好。

中國戰狼外交官在國際上屢出驚人言論，駐法國大使盧沙野 日前稱「前蘇聯加盟共和國沒有主權國家地位」引發歐洲多國抗議，逼北京 聲明不代表中國外交政策。