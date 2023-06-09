彭博：「印度製造」雄心 須依賴中國原材料
作為莫迪政府的核心政策，「印度製造」受到矚目，外界關注印度製造業要如何追趕中國。不過，彭博報導，這一目標得透過中國實現。報導稱，儘管莫迪政府為當地產業提供眾多補貼激勵，但印度製造商仍十分依賴來自中國的原材料。
觀察者網引述報導指出，「印度製造」戰略不如預期的原因不盡於此。在內部，印度營商環境欠佳、高端人才儲備不多、工業化底蘊不足等問題桎梏著莫迪政府的大國工業雄心；對外，疫情後的「逆全球化」趨勢抬頭、全球經濟衰退導致海外需求減少等因素也更為其發展前景添上陰影。
彭博8日報導開篇介紹，「趣味動物園玩具」（Fun Zoo Toys）是印度製造業的一個成功典型，其於1979年從家族企業起步，到如今發展為印度毛絨玩具的主要製造商之一。不過，如果沒有從中國進口的金屬銷、集成電路和LED等原材料，印度不可能有產能滿足這些銷售。
自莫迪2014年宣布「印度製造」戰略至今已近十年，從宏觀層面看，實施效果並不明顯——製造業在印度GDP中的份額不升反降，從2015年的16%降至如今的約13%。莫迪執政八年多來先後出台三次大經濟倡議或戰略。據彭博統計，除關稅以外，莫迪政府還在電子和汽車等行業推出了總計240億美元的補貼計畫。
報導稱，隨著蘋果和三星等公司都計畫在印擴大生產規模，該計畫最近獲得一些進展，但至於印度是否撼動中國在製造業的主導地位，目前仍無定論。
儘管印度多年來持續推動製造業發展的軟硬件建設，但其基建物流、勞動力技能、營商環境等方面仍有較大的提升空間。
中國國務院發展研究中心國際技術經濟研究所研究一室主任侯曉軒此前指出，與其他出口國相比，印度的資本投資、土地和電力成本都較高。印度的物流成本也高於其他國家，根據政府數據，印度平均物流成本占收入的13%，而全球平均水平為8%。
同時，印度人口的平均受教育水平低、職業技能欠缺也是長期限制經濟發展的重要因素。印度雖是人口大國，但缺乏有效勞動力。世界銀行數據顯示，印度的勞動力參與率（即願意工作的工人比例）為46%，中國為68%。印度女性勞動力參與率僅為19%，而中國為62%。
除此之外，印度營商環境也飽受跨國公司詬病。印度原材料進口關稅高、聯邦制導致的各邦之間獨立管理等，直接推高印度企業生產成本。在印度做生意，法律手續也異常繁瑣。世界銀行數據顯示，在印度註冊一家公司需要18天，比經合組織國家的平均時間要長一周左右；申請建築許可證需要34個步驟和110天的時間，必須得到印度中央政府和邦政府的批准。
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