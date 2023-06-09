彭博：「印度製造」雄心 須依賴中國原材料

彭博社報導截圖。(取材自觀察者網)

作為莫迪政府的核心政策，「印度 製造」受到矚目，外界關注印度製造業要如何追趕中國。不過，彭博報導，這一目標得透過中國實現。報導稱，儘管莫迪政府為當地產業提供眾多補貼激勵，但印度製造商仍十分依賴來自中國的原材料。

觀察者網引述報導指出，「印度製造」戰略不如預期的原因不盡於此。在內部，印度營商環境欠佳、高端人才儲備不多、工業化底蘊不足等問題桎梏著莫迪政府的大國工業雄心；對外，疫情後的「逆全球化」趨勢抬頭、全球經濟衰退導致海外需求減少等因素也更為其發展前景添上陰影。

彭博8日報導開篇介紹，「趣味動物園玩具」（Fun Zoo Toys）是印度製造業的一個成功典型，其於1979年從家族企業起步，到如今發展為印度毛絨玩具的主要製造商之一。不過，如果沒有從中國進口的金屬銷、集成電路和LED等原材料，印度不可能有產能滿足這些銷售。

自莫迪2014年宣布「印度製造」戰略至今已近十年，從宏觀層面看，實施效果並不明顯——製造業在印度GDP中的份額不升反降，從2015年的16%降至如今的約13%。莫迪執政八年多來先後出台三次大經濟倡議或戰略。據彭博統計，除關稅 以外，莫迪政府還在電子和汽車等行業推出了總計240億美元的補貼計畫。

報導稱，隨著蘋果和三星等公司都計畫在印擴大生產規模，該計畫最近獲得一些進展，但至於印度是否撼動中國在製造業的主導地位，目前仍無定論。

儘管印度多年來持續推動製造業發展的軟硬件建設，但其基建物流、勞動力技能、營商環境等方面仍有較大的提升空間。

中國國務院 發展研究中心國際技術經濟研究所研究一室主任侯曉軒此前指出，與其他出口國相比，印度的資本投資、土地和電力成本都較高。印度的物流成本也高於其他國家，根據政府數據，印度平均物流成本占收入的13%，而全球平均水平為8%。

同時，印度人口的平均受教育水平低、職業技能欠缺也是長期限制經濟發展的重要因素。印度雖是人口大國，但缺乏有效勞動力。世界銀行數據顯示，印度的勞動力參與率（即願意工作的工人比例）為46%，中國為68%。印度女性勞動力參與率僅為19%，而中國為62%。

除此之外，印度營商環境也飽受跨國公司詬病。印度原材料進口關稅高、聯邦制導致的各邦之間獨立管理等，直接推高印度企業生產成本。在印度做生意，法律手續也異常繁瑣。世界銀行數據顯示，在印度註冊一家公司需要18天，比經合組織國家的平均時間要長一周左右；申請建築許可證需要34個步驟和110天的時間，必須得到印度中央政府和邦政府的批准。