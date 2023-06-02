西方巨企CEO掀訪華潮 韓正晤怡和主席釋開放訊息
中國經濟復甦不如預期，官方張開雙臂穩外資，迎來多位西方巨企「訪華潮」。不只特斯拉CEO馬斯克訪華行受矚，國家副主席韓正昨在北京會見英國怡和控股執行主席凱瑟克，釋出對外開放訊息。據了解，後續接力訪華的還有奢侈品集團LVMH主席兼CEO阿爾諾、輝達執行長黃仁勳等人。
馬斯克旋風式訪華40餘小時，法廣網報導，馬斯克在中國期間曾獲國務院副總理丁薛祥接見，這是丁薛祥首次與外企CEO一對一會談，中國對特斯拉的重視不言喻，但官方尚未證實這次會面。馬斯克並在周四會見上海市委書記陳吉寧，官媒報導稱，陳吉寧表示歡迎特斯拉加大在上海投資；馬斯克則對上海超級工廠的成功感振奮，也表達希望持續深化與上海的各領域合作。
無獨有偶，國家副主席韓正昨天在北京會見英國怡和執行主席凱瑟克，重申支持跨國公司在華發展，並指中國堅持改革開放的基本國策，市場潛力大、韌性足，並支持包括怡和公司在內的跨國公司在華實現更好發展，共同維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通。據中國外交部網站，凱瑟克表示公司看好中國市場前景，願繼續致力於在華長期發展，實現互利共贏。
近日中國陸續迎來多名西方商業巨頭到訪。環球網引述彭博報導，法國奢侈品巨頭酩悅·軒尼詩-路易·威登集團（路威酩軒）董事長兼CEO伯納德·阿爾諾也計畫本月訪問中國。知情人士透露，這將是阿爾諾自新冠疫情以來首次訪華，但由於不可預見的情況，阿爾諾旅行有可能推遲。
報導指出，越來越多的美國大企業CEO掀起訪華熱潮。摩根大通、特斯拉、星巴克等國際金融集團和大企業的CEO在本周紛紛雲集中國，在各種場合表達對中國市場的渴望和信心。他們是中國優化調整新冠疫情防控措施後，最新一批湧入中國尋求擴大商機的企業家，其中美國企業家占了很大比例。
此前，大眾、西門子、阿迪達斯的CEO已隨德國總理蕭茲訪華，空客、歐萊雅、阿爾斯通的總裁隨法國總統馬克宏訪華，盧拉總統的訪華代表團裡包括淡水河谷CEO等250名巴西企業高管，而跟隨俄羅斯總理米舒斯京總理訪華的俄商務代表團人數超過500。
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