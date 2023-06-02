西方巨企CEO掀訪華潮 韓正晤怡和主席釋開放訊息

中國國家副主席韓正在北京會見英國怡和控股有限公司執行主席班哲明·凱瑟克。(新華社)

中國經濟復甦不如預期，官方張開雙臂穩外資，迎來多位西方巨企「訪華潮」。不只特斯拉CEO馬斯克 訪華行受矚，國家副主席韓正昨在北京會見英國怡和控股執行主席凱瑟克，釋出對外開放訊息。據了解，後續接力訪華的還有奢侈品集團LVMH主席兼CEO阿爾諾、輝達執行長黃仁勳等人。

馬斯克旋風式訪華40餘小時，法廣網報導，馬斯克在中國期間曾獲國務院副總理丁薛祥接見，這是丁薛祥首次與外企CEO一對一會談，中國對特斯拉的重視不言喻，但官方尚未證實這次會面。馬斯克並在周四會見上海市委書記陳吉寧，官媒報導稱，陳吉寧表示歡迎特斯拉加大在上海投資；馬斯克則對上海超級工廠的成功感振奮，也表達希望持續深化與上海的各領域合作。

無獨有偶，國家副主席韓正昨天在北京會見英國怡和執行主席凱瑟克，重申支持跨國公司在華發展，並指中國堅持改革開放的基本國策，市場潛力大、韌性足，並支持包括怡和公司在內的跨國公司在華實現更好發展，共同維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通。據中國外交部網站，凱瑟克表示公司看好中國市場前景，願繼續致力於在華長期發展，實現互利共贏。

近日中國陸續迎來多名西方商業巨頭到訪。環球網引述彭博報導，法國奢侈品巨頭酩悅·軒尼詩-路易·威登集團（路威酩軒）董事長兼CEO伯納德·阿爾諾也計畫本月訪問中國。知情人士透露，這將是阿爾諾自新冠疫情以來首次訪華，但由於不可預見的情況，阿爾諾旅行有可能推遲。

報導指出，越來越多的美國大企業CEO掀起訪華熱潮。摩根大通、特斯拉、星巴克等國際金融集團和大企業的CEO在本周紛紛雲集中國，在各種場合表達對中國市場的渴望和信心。他們是中國優化調整新冠疫情防控措施後，最新一批湧入中國尋求擴大商機的企業家，其中美國企業家占了很大比例。

此前，大眾、西門子、阿迪達斯的CEO已隨德國總理蕭茲訪華，空客、歐萊雅、阿爾斯通的總裁隨法國總統馬克宏訪華，盧拉總統的訪華代表團裡包括淡水河谷CEO等250名巴西企業高管，而跟隨俄羅斯總理米舒斯京總理訪華的俄商務代表團人數超過500。