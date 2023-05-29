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債限協議天下太平？還有國會這難關要過

銀聯簽帳卡2022年交易額 首度超越Visa卡

中國新聞組／北京29日電
Visa與Master在俄烏戰爭後退出俄羅斯市場，也推升中國銀聯卡的發卡量大增。（路透）
Visa與Master在俄烏戰爭後退出俄羅斯市場，也推升中國銀聯卡的發卡量大增。（路透）

俄羅斯媒體引用尼爾森報告（Nilson Report）稱，2022年中國銀聯簽帳金融卡（Debit Card，又稱借記卡）的全球交易額達16兆2270億美元，超過了美國Visa卡的14兆1090億美元，這是銀聯簽帳金融卡首次超過Visa卡。

觀察者網引述俄羅斯媒體「消息報」（Izvestia）報導，據尼爾森報告網站，在簽帳金融卡方面，2022年Visa交易占比為38.78%，銀聯卡則占40.03%。自2011年至2021年，Visa簽帳金融卡交易市場份額從近80%下降到39.53%，而同期中國銀聯的支付系統在交易市場的份額一路飆升到38.68%。

報導援引分析人士稱，造成銀聯卡超車的主要原因，是亞太地區經濟的發展以及美國國內生產總值（GDP）增速的放緩；此外，Visa卡和萬事達卡（Mastercard）退出俄羅斯市場後，中國支付系統在俄羅斯逐漸增加也有影響。

不過，有分析指出，銀聯卡的實際客戶仍局限於中國民眾，除中國用戶外，銀聯在國際市場的份額不超過1至2%。

俄羅斯信用評級機構ACRA（Analytical Credit Rating Agency）負責人也表示，俄羅斯市場對於推廣銀聯卡意義不大，因為該支付系統的主要目標受眾是中國居民」，他說，銀聯卡的國際意義取決於中國市場和中國公民海外使用銀行卡的情況。

報導指，去年3月5日，萬事達和Visa因俄烏戰爭宣布暫停在俄羅斯的業務。此後，俄羅斯民眾對中國銀聯卡的需求正與日俱增，部分俄羅斯銀行也計畫推出支援俄羅斯MIR支付和銀聯支付的雙標卡。

俄羅斯 Visa 萬事達卡

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