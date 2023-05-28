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中美談經貿交流 中官媒：美上3把鎖 一邊溝通一邊打壓

中國新聞組／北京28日電
中國商務部長王文濤（右）25日在華府與美國商務部長雷蒙多見面，期間中國就美對中經貿政策、半導體政策、出口管制、對外投資審查等表達重點關切。（取材自中國商務部官網）
中國商務部長王文濤（右）25日在華府與美國商務部長雷蒙多見面，期間中國就美對中經貿政策、半導體政策、出口管制、對外投資審查等表達重點關切。（取材自中國商務部官網）

中國商務部長王文濤25日在美國華盛頓先後會見美國商務部長雷蒙多、美國貿易代表戴琪。中國官媒分析兩次會見指出，中美談經貿交流，中國的態度是「先談解決關切，再談合作」；美國已給中美經貿上了三把鎖，美方不能一邊要溝通，一邊不擇手段打壓遏制中國。文中並批評美部分對華政策「愚蠢」，其對華的強硬掩蓋著美國不敢正視中美間巨大現實利益的怯懦。

王文濤會見雷蒙多是美國總統拜登上任後雙方商務部長首度正式見面。中國官媒中央廣播電視總台旗下「玉淵譚天」27日發文解讀會見指出，這次交流內容相比以往有明顯變化，直接提到「經貿關切」以及「合作事項」；「中美經貿交流，未來要談什麼，怎麼談？答案就在如何處理『關切』和『合作』的關係上」。

文章指出，北京先談並且重點談解決關切，再談合作，「這就是態度，也是中美經貿交流重要的一條方法論」。美方不能一邊要溝通，一邊不擇手段打壓遏制中國。文中並批評美國對中國經貿政策「底色就是打壓遏制」。美國已經給中美經貿關係上了三把「鎖」。第一把鎖是「關稅」、第二把鎖是「出口管制」、第三把鎖是「建立對抗性的經濟小圈子」。

而對於美國國安顧問蘇利文日前提到美國並非要跟中國「脫鉤斷鏈」，玉淵譚天引述政治學者黃靖說法指蘇利文所說「不是政策，只是表態」。

文中還批美國又在醞釀對華投資限令，涉及半導體，還有新興的人工智能和量子計算的政策「尤顯『愚蠢』」，因為人工智能、量子計算作為當下新興的科技產業，正是美資投資中國的關鍵領域。所謂「去風險化」，只是「脫鉤斷鍊」的偽裝，換湯不換藥。

文章並指出，在一些美國人眼中，站在山頂的美國不能允許中國上山，為此，美國願意無所不用其極。他們對華的強硬，掩蓋著不敢正視現實的怯懦。

而另一官媒環球時報27日則引述中國人民大學重陽金融研究院高級研究員董少鹏表示，中美兩國應在不干涉內政的情況下就經貿問題進行合作。

商務部 雷蒙多 人工智能

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