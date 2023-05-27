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中美經貿高層互動 解凍近了？中專家：盼美勿說一套做一套

中國新聞組／北京27日電
中國商務部長王文濤25日在華府會晤美國商務部長雷蒙多。(取材自雷蒙多推特)
中國商務部長王文濤25日在華府會晤美國商務部長雷蒙多。(取材自雷蒙多推特)

中國商務部長王文濤兩天來會見美國商務部長雷蒙多及美國貿易代表戴琪，中國官媒及多名專家分析指出，近期中美經貿高層一系列互動，意味著中美之間出現了一些積極的發展態勢，兩國在其他領域關係似有「解凍」跡象。但美國「說一套做一套」持續打壓中國致風險點頻出，除非美國收斂其對中國進行對抗的一面，否則雙邊關係「解凍」並非易事。 

中國官媒環球時報、第一財經報導，王文濤先後會見雷蒙多、戴琪，被外媒視為中美恢復高層交往的一個「晴雨表」。多名分析人士指出，中美兩國在經貿領域恢復高層接觸也讓外界看到兩國在其他領域關係「解凍」的跡象。

中國國際貿易學會常務理事及專家委員會首席專家何偉文也認為，這是中美恢復高層接觸的標誌之一。當前最重要的是，雙方要把這一恢復進程推上正軌。中國人民大學國家發展與戰略研究院研究員、美國研究中心副主任刁大明表示，中美高層近期一系列互動，說明中美之間的確出現了一些積極的、引人注目的發展態勢，有助於給全世界發出一種穩定信號。

北京大學國際關係學院教授、美國研究中心主任王勇表示，中美兩國商務部長在美國總統拜登任內首次接觸，對於兩國關係以及國際經貿關係的發展都具有重要意義。當前中美經貿關係的發展，最重要的是去除政治影響，這符合雙方利益。「當前中美高層的接觸中，相對來說美國顯得比較主動；同時，去年中美雙邊貿易達到歷史新高。美國謀求對話，也是為了自身利益考慮。」

但自2018年以來，美國對來自中國的商品普遍加徵了高額關稅，並對中國超過1200家企業和個人進行各種管制，還在多個法案中制定了排華條款，並不斷拉攏盟友共同打壓中國。華盛頓政策圈內不少人認為中國政府是美國最重要的挑戰。中美關係目前仍風險點頻出，雙邊關係「解凍」並非易事 。

外交學院國際關係研究所教授李海東表示，美國一邊尋求與中國接觸，一邊對中國進行遏制打壓，其意圖是希望在接觸過程中促使中方滿足美方要求，這意味著美當前對華政策依然沒有擺正心態。奉勸美方在語言上展現出應有的尊重，行動上更要表現出應有的誠意，不要「說一套做一套」。

何偉文表示，美國想緩和與中國的關係，一定要收斂其對中國進行對抗的一面，要把「解凍」與中國關係的想法落到實處。

美國之音報導，儘管美中關係近日展示了「解凍」的跡象，但有專家說，拜登政府的對華戰略並不會改變，仍將繼續推進「投資、協同和競爭」的對華戰略，因為拜登政府相信這是應對中國的正確方法。 

拜登 商務部 雷蒙多

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