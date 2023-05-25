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雙邊會談倒數計時 路透：德國內部分歧 對中戰略難產

中國新聞組／北京25日電
德國總理蕭茲(左)去年11月初曾訪北京，並與中國國家主席習近平會見。（美聯社）
德國總理蕭茲(左)去年11月初曾訪北京，並與中國國家主席習近平會見。（美聯社）

歐盟與美國協調對外投資審查辦法，被指劍指中國，路透報導指出，德國的對中國新戰略，因為政府內部的分歧，目前仍無法定案，德國企業也質疑官方「減少對華依賴」的政策。德國總理蕭茲（Olaf Scholz）日前邀請中國國務院總理李強6月20日赴德國舉行會談，新戰略恐將無法即時落實德中雙邊會談。

蕭茲政府去年下令重新思考與中國的互動，儘管中國是德國最大的貿易夥伴，柏林仍將北京視為日益強勢的戰略競爭對手。蕭茲更於G7廣島峰會上提醒，即使各國政府試圖削弱對中國的風險敞口，大量的投資仍繼續流入中國。

據報導，蕭茲聯合政府將會先公布一份針對俄烏戰爭的國家安全審查，然後才會公布對中國新戰略，但這份安全審查預計6月14日才會上交，距離德中雙邊會談僅剩6天時間。

除了時間緊迫，德國執政聯盟各黨對中政策也呈現分歧；綠黨主導的外交部和經濟部支持對中國的經濟祭出更多限制；蕭茲則希望推動中國航運巨頭中遠（Cosco）對漢堡貨櫃碼頭的投資，其他政黨對於引進中資頗有疑慮。

對此，德國最大在野黨基民黨黨魁梅爾茨（Friedrich Merz）認為，蕭茲去年11月在時機不成熟的時候就趕著訪問北京，「如果德國又在沒有做好內部協調的情況下去和中國政府會談，將會犯同樣的錯誤」。

此外，觀察者網報導指出，即使德國政府不斷鼓吹減少「對華依賴」，但對德企來說，這一選擇並不成立。報導引述英國「金融時報」消息指出，西門子總裁兼首席執行官傅樂仁（Roland Busch）指出，中國能把西門子推向下一個創新水準，對西門子來說，退出占公司營收13%的中國市場，「沒有這種選擇」。

報導指出，德企面臨越來越大的來自政府的壓力，所謂「去風險」和「減少對華依賴」，成為歐盟和德國政府討論對華關係的熱詞，這引起德國商業界普遍質疑。

德國 蕭茲 投資

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