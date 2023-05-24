與拜登不同調？美國務院澄清：不會解除制裁中防長李尚福

中國國務委員兼國防部長李尚福。（取材自中國國防部網站）

美中兩國緊張關係近日有放緩跡象，美國總統拜登21日在日本G7峰會表示，他認為美中關係有望解凍，對於解除中國國防部 長李尚福的制裁「正在談判中」。不過，美國國務院 的說法卻與拜登相異，國務院22日澄清，美國不考慮解除對李尚福的現有制裁。

美國之音報導，美國國務院發言人馬修·米勒(Matthew Miller)22日被問及美國是否正在考慮出於談判目的放鬆對這位中國軍方高官的制裁，他說：「不，我們沒有。」

此前有美國官員表示，對李尚福的制裁不會阻止他與美國同行舉行正式會晤，制裁也不應該成為華盛頓和北京 之間軍事對話的障礙。

美國國務院2018年9月20日宣布，時任中央軍委裝備發展部長的李尚福，因涉及與俄羅斯軍火商的「重大交易」，亦即中國在2017年購買10架蘇35戰鬥機、2018年採購S-400地對空飛彈系統，依美國「以制裁反制美國敵人法案」被列為制裁對象。而李尚福在今年3月被任命為國防部長。

美中在台海、南海軍事對峙頻傳，雙方加強軍事溝通及風險管控機制更顯重要。

美國官員一直渴望與中國同行恢復會談。第20屆「香格里拉對話」將於6月2日至4日在新加坡舉行，美國國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)與李尚福預計都將出席，美方正尋求安排2人會面，但中國軍方尚未接受會晤的提議。去年，時任中國防長魏鳳曾在「香會」期間會晤奧斯丁。

報導指出，中國官員質疑華盛頓在外聯溝通方面的誠意。中國外交部發言人毛寧22日指出，中方一貫堅決反對有關非法單邊制裁，已向美方表明嚴正立場。美方應立即撤銷制裁，採取實際行動為對話溝通掃清障礙、營造氛圍、創造有利條件。

消息人士指出，繼國務卿布林肯(Antony Blinken)和其他美國內閣成員計畫訪問北京之後，美國氣候特使柯瑞(John Kerry)也將訪問北京，與中國氣候事務主管謝振華舉行會談。財政部長葉倫(Janet Yellen)和商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)也已表示計畫訪問中國。