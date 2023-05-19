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知情人士：澤倫斯基將現身日本廣島 親自參加G7峰會

黑白集／西安vs廣島 哪一個才是人類的明天？

黑白集
中亞峰會和在G7峰會互別苗頭，外界關注結果。圖為北京一名男子走過一個售賣食品飲料的攤位。(美聯社)
中亞峰會和在G7峰會互別苗頭，外界關注結果。圖為北京一名男子走過一個售賣食品飲料的攤位。(美聯社)

拜登在廣島與G7工業國開會，習近平則在西安跟中亞五國會盟。東西兩個盟主各自擺出陣勢，針尖對麥芒的兩台戲，哪一個才是人類的明天？

東京是海權思維的象徵，西安則是陸權力量的門戶。江戶被黑船包圍，開啟日本脫亞入歐的紀元；長安則是中國走出絲路的開端。岸田文雄想複製當年伊藤博文的變法，習近平則似自比派張騫通西域的漢武帝。只不過，岸田心裡明白，主角並不是他。

時空走到今天，儼然是心臟地帶與邊緣地帶兩個地緣戰略理論的較量。拜登想要延續再熟稔不過的離岸平衡術，將盟友調集東亞封鎖中國；習近平卻想以招納舊蘇聯的中亞五國向拜登宣告：陸權時代已經回潮，G7的風光日子就要到頭。

兩個數據讓習近平躊躇滿志：一是美國30幾兆美元的天文國債，讓美國更像解體前的蘇聯；二是中國經略一帶一路十年有成，今年前四月對沿線國家出口額首度超越對美歐日出口。當一帶一路沿線國家擰成一團，世界島重回中心，G7就像是它們的邊陲。

世界已再度走向兩極化，廣島與西安映照的，就是華盛頓與北京的對決，無人能預知勝負。拜登人雖在廣島，還在為債務上限傷神，一眾盟友看在眼裡，難免忐忑。

拜登 習近平 G7

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