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中恢復快捷通關 民讚「絲滑」出境 廣州白雲機場半分鐘完事

中國新聞組／北京16日電
中國各口岸自15日零時起全面恢復快捷通關。圖為民眾在浦東機場T2航站樓內，經邊檢快捷通道辦理出境手續。(中新社)
中國各口岸自15日零時起全面恢復快捷通關。圖為民眾在浦東機場T2航站樓內，經邊檢快捷通道辦理出境手續。(中新社)

後疫情時代，中國出入境政策再優化。各口岸自15日零時起全面恢復快捷通關。有使用快捷通道的旅客表示，「就像坐地鐵一樣方便。」還有民眾經深圳灣口岸到國外參加展會，發現可用護照走快捷通道，大讚「出境很『絲滑』（如絲綢般順暢）」。

綜合大公報、央視報導，15日起，除持用中國普通護照、往來港澳通行證、往來台灣通行證、港澳居民來往內地通行證、台灣居民來往大陸通行證（5年有效）、一年多次有效出入境通行證的中國公民外，持外國護照和外國人永久居留證、外國電子護照及6個月以上外國人居留許可的外國人也可經快捷通道通關。

目前北京口岸共有113條快捷通道，其中首都機場二號航站樓29條，三號航站樓38條，大興國際機場46條。

相比之前，北京邊檢總站對現在投入使用的快捷通道進行了升級，增加投影引導燈、人臉指紋活體檢測、正面自動面相抓取、視頻防尾隨等技術，安全性、便捷性進一步提升。

目前，中國國內各大口岸都已開啟快捷通道，15日零時後到達入境的旅客們率先享受到這一通關便利服務。

15日零點剛過，泰國廊曼到南京的HO1638次航班上的104名旅客抵達南京祿口國際機場，江蘇南京邊檢站20條出入境快捷通道全部開啟，服務旅客。據報導，共有94名旅客使用快捷通道通關，整體用時16分鐘。

而廣州白雲機場口岸邊檢快捷通道恢復後，首名經「證件掃描、面部識別、指紋核驗」等步驟完成快捷通關的中國公民陳志君表示，平均每名旅客通關時間不超過半分鐘。

據白雲邊檢站統計，僅15日0時至1時，白雲機場口岸已有近400名旅客使用快捷通道便利通關。

15日上午9時許，在深圳灣口岸出入境大廳，中國公民許先生說：「我準備去國外參加一個國際展會，本來以為過關會花點時間，但來到口岸發現可以用護照走快捷通道了，出境很順暢。」

此外，在青島膠東國際機場，由泰國曼谷和南韓仁川飛至青島的兩架次入境航班共計238名旅客15日零時許陸續抵達，山東青島機場邊檢站19條入境快捷通道全部開啟，確保旅客通關順暢。

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