習脫口：幹部不能像「儲君」坐等提拔 外媒：一語道破天機

胡春華(右)曾被外界視為習近平(左)的潛在接班人。(路透資料照片)

中共總書記習近平 已展開第三任期，但至今未立接班人廣受討論。一段習近平2018年談到「優秀年輕幹部不能搞成特殊群體，不能像『儲君』一樣供在那裡坐等提拔」的對話日前被曝光，外界分析這段舊話洩漏「太子」胡春華失勢的祕密。法媒以「習近平一語道破天機」為題分析指出，習近平明顯拒絕所謂「儲君」的人事布局。

香港明報在3日一篇標題「習近平不讓年輕幹部做儲君」文章中，引述「習近平著作選讀」第二卷中的一段講話，習近平在2018年7月3日全國組織工作會議談到，「優秀年輕幹部不能搞成特殊群體，不能像『儲君』一樣供在那裡坐等提拔」，習近平並系統地闡述了他對培養選拔年輕幹部、接班人的理念。

上月出版的「習近平著作選讀」一、二卷，共收錄習自2012年上台之初至2022年10月的報告、談話共146篇，部分內容是首度公開。

習近平開頭即指出「改革開放前入黨和參加工作的幹部已經或將要退出崗位，70後、80後以至90後的年輕幹部成為幹部隊伍的主體」。

習近平說，「接班人是個整體概念，不能作機械理解，不是指某個具體的人。要教育 引導年輕幹部立志接好黨和人民事業的班，而不是考慮接某個職位的班。我們是黨管幹部、組織選人，年輕幹部不能搞自我設計，自己考慮多了就容易違背組織原則」。

習強調，「優秀年輕幹部不能搞成特殊群體，不能像儲君一樣供在那裡坐等提拔。要動態更新，把相形見絀的調整出去，同時注意補充新的優秀人選，始終保持一池活水」。「年輕幹部選拔任用要嚴格標準、嚴格把關。前些年有些地方『火箭提拔』年輕幹部，在社會上產生了不良影響，要引以為戒。」

法廣網報導，習近平是18大繼承胡錦濤，由「儲君」轉為「君主」。胡錦濤在任時，隔代指定胡春華做接班人，孫政才接任總理位子。因此這兩人有了新「儲君」之稱。

習近平在19大召開前幾個月以貪腐之名讓時任重慶市委書記、政治局委員孫政才落馬，19大期間，胡春華並未如願成為常委，只保住了政治局委員。而習近平這段談話的時間恰好是19大開過後幾個月。

當時有分析人士稱，習近平不想有人接班之心。然後在次年2月份，習突然發動修憲，最後在3月的人大上廢除了國家主席任期制，為自己長期甚至終身執政鋪平了道路。

去年20大 ，與孫同梯隊的胡春華退居二線，同時一眾「團派」昔日明星全數謝幕，政治局已全數是「習家軍」。