我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯直飛上海 最快月中恢復 華人期待票價能降

疫情影響 金山高收入者「出走潮」帶走上百億

中國國家副主席韓正將出席英王加冕儀式 並訪葡、荷兩國

記者廖士鋒／即時報導
中國國家副主席韓正將會訪問英國、葡萄牙、荷蘭。（新華社）
中國國家副主席韓正將會訪問英國、葡萄牙、荷蘭。（新華社）

中國國家副主席韓正即將赴英國出席在倫敦舉行的英王加冕儀式，並於隨後赴葡萄牙、荷蘭訪問。這是前任中國國家副主席王岐山2022年9月前往英國弔唁已故女王後，中國最高層級的訪英官員。

中國外交部發言人毛寧4日宣布韓正出訪的消息，韓正的詳細行程為5月6日赴倫敦出席英國國王查理三世（Charles III）加冕儀式，5月7日至12日則訪問葡萄牙與荷蘭。

公開資料顯示，上一次有此層級的高官訪問英國，是在2022年9月，時任中國國家副主席王岐山出席英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）的葬禮。王岐山在出發前表示，「伊莉莎白二世女王是中英關係發展的推動者和貢獻者，是首位訪華的英國君主，曾接待多位中國領導人訪英，為中英關係的發展作出積極貢獻」。

他並強調，今年（2023年）是雙方建立大使級外交關係50周年，「雙邊關係發展歷程充分表明，只要堅持相互尊重、互利共贏，中英關係就能保持平穩順利。希望英方著眼戰略和長遠，同中方一道，加強對話交流，推動互利合作，攜手應對挑戰，確保雙邊關係在健康穩定的軌道上前行」。

而中共外事辦主任王毅2月18日出席慕尼黑安全會議期間，「應約」與英國外相祁湛明（James Cleverly）時強調，雙方應當排除各種干擾，堅持正確方向，推動兩國關係實現健康發展，「英方應客觀公正看待中國的發展，一個14億人的大國邁向現代化是人類文明的巨大進步，對世界是重大利好而不是什麼威脅」。

中國外長秦剛則在2月20日與祁湛明通話時指出，「中英同為聯合國安理會常任理事國，都是世界重要大國，良好的中英關係，不僅符合兩國利益，也有助於世界的和平與發展。中國不是英國的挑戰和威脅」。他還向英國喊話「和氣生財，雙方合作離不開兩國間良好的氛圍」。

至於荷蘭與中國的關係，雙方在新冠疫情後仍保持高層往來，2020年8月時任中國外長王毅曾訪問荷蘭；2022年11月，中國國家主席習近平在G20峰會期間與荷蘭首相呂特（Mark Rutte）會面，呼籲「要反對將經貿問題政治化，維護全球產業鏈供應鏈穩定」。中國駐荷蘭大使譚踐進期多次呼籲荷蘭不要實施美日荷協議、對中國管制半導體設備的出口。

而中國與葡萄牙的關係，在新冠疫情後就以視訊或通話往來為主，雙方並曾於2021年7月22日以視訊方式舉行「中葡首輪外長級戰略對話」。

英國女王 王毅 疫情

上一則

幼師教唱洗腦兒歌超療癒 漲粉300萬 官媒也轉發

延伸閱讀

英首相荷蘭酒駕？警攔檢醉男 竟拿「強生假駕照」受檢

英首相荷蘭酒駕？警攔檢醉男 竟拿「強生假駕照」受檢
英王加冕要戴的「冠中之冠」隔70年亮相 鑲444顆寶石

英王加冕要戴的「冠中之冠」隔70年亮相 鑲444顆寶石
缺席英王加冕 梅根中計？傳皇室設法讓她打消出席念頭

缺席英王加冕 梅根中計？傳皇室設法讓她打消出席念頭
中國前涉港官員料出席英王加冕 英議員批難接受

中國前涉港官員料出席英王加冕 英議員批難接受

熱門新聞

五一連假，甘肅敦煌鳴沙山月牙泉發生「堵駱駝」，創意設置「紅駱駝停，綠駱駝行」。（取材自央視財經）

中國五一假期景區塞爆 敦煌「塞駱駝」、漂流船變碰碰船

2023-04-30 22:20
女子全裸行走在人群中，許多人紛紛回頭，對她的行為感到不可置信。（取材自微博）

報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰

2023-04-27 07:00
聯合國大會日前就「聯合國同歐洲委員會的合作案」中有關俄羅斯侵略烏克蘭的一段陳述，中國在全案表決中最終投下贊成票。（截圖自聯合國官網）

風向轉變？聯國一項俄侵烏克蘭陳述案 北京投下贊成票

2023-04-29 22:48
中國一名男子雙手雙腳捉露台邊緣，在一段時間後，該男子終抵不住，最終墜樓。（取材自推特）

女主播丈夫捉姦？偷情國企太子爺爬窗墜下30樓身亡

2023-05-03 11:00
寧波一名幼教女師在網上叫車，提出「肉體抵車資」，10秒即吸引超過10名司機搶單。(取材自微博)

求載230公里 浙女教師「肉體抵車資」 司機搶單秒殺

2023-04-29 10:00
運輸部3日決定，允許中國航空業每周來回美國班次由8班增至12班。(Getty Images)

華府讓步 中飛美班機 1周增至12班 即起生效

2023-05-03 21:48

超人氣

更多 >
不是偷竊或酒後鬧事 遊輪上最猖獗竟是這項罪行

不是偷竊或酒後鬧事 遊輪上最猖獗竟是這項罪行
住家要防偷兒上門 千萬別讓這5點露了餡

住家要防偷兒上門 千萬別讓這5點露了餡
女主播丈夫捉姦？偷情國企太子爺爬窗墜下30樓身亡

女主播丈夫捉姦？偷情國企太子爺爬窗墜下30樓身亡
聯邦政府若發生債務違約 社安金還領得到嗎？

聯邦政府若發生債務違約 社安金還領得到嗎？
五種食物應冷藏 你卻沒放冰箱

五種食物應冷藏 你卻沒放冰箱