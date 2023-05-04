中國國家副主席韓正將出席英王加冕儀式 並訪葡、荷兩國

中國國家副主席韓正將會訪問英國、葡萄牙、荷蘭。（新華社）

中國國家副主席韓正即將赴英國出席在倫敦舉行的英王加冕儀式，並於隨後赴葡萄牙、荷蘭訪問。這是前任中國國家副主席王岐山2022年9月前往英國弔唁已故女王後，中國最高層級的訪英官員。

中國外交部發言人毛寧4日宣布韓正出訪的消息，韓正的詳細行程為5月6日赴倫敦出席英國國王查理三世（Charles III）加冕儀式，5月7日至12日則訪問葡萄牙與荷蘭。

公開資料顯示，上一次有此層級的高官訪問英國，是在2022年9月，時任中國國家副主席王岐山出席英國女王 伊莉莎白二世（Elizabeth II）的葬禮。王岐山在出發前表示，「伊莉莎白二世女王是中英關係發展的推動者和貢獻者，是首位訪華的英國君主，曾接待多位中國領導人訪英，為中英關係的發展作出積極貢獻」。

他並強調，今年（2023年）是雙方建立大使級外交關係50周年，「雙邊關係發展歷程充分表明，只要堅持相互尊重、互利共贏，中英關係就能保持平穩順利。希望英方著眼戰略和長遠，同中方一道，加強對話交流，推動互利合作，攜手應對挑戰，確保雙邊關係在健康穩定的軌道上前行」。

而中共外事辦主任王毅 2月18日出席慕尼黑安全會議期間，「應約」與英國外相祁湛明（James Cleverly）時強調，雙方應當排除各種干擾，堅持正確方向，推動兩國關係實現健康發展，「英方應客觀公正看待中國的發展，一個14億人的大國邁向現代化是人類文明的巨大進步，對世界是重大利好而不是什麼威脅」。

中國外長秦剛則在2月20日與祁湛明通話時指出，「中英同為聯合國安理會常任理事國，都是世界重要大國，良好的中英關係，不僅符合兩國利益，也有助於世界的和平與發展。中國不是英國的挑戰和威脅」。他還向英國喊話「和氣生財，雙方合作離不開兩國間良好的氛圍」。

至於荷蘭與中國的關係，雙方在新冠疫情 後仍保持高層往來，2020年8月時任中國外長王毅曾訪問荷蘭；2022年11月，中國國家主席習近平在G20峰會期間與荷蘭首相呂特（Mark Rutte）會面，呼籲「要反對將經貿問題政治化，維護全球產業鏈供應鏈穩定」。中國駐荷蘭大使譚踐進期多次呼籲荷蘭不要實施美日荷協議、對中國管制半導體設備的出口。

而中國與葡萄牙的關係，在新冠疫情後就以視訊或通話往來為主，雙方並曾於2021年7月22日以視訊方式舉行「中葡首輪外長級戰略對話」。